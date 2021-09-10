Vatandaşlar terörden temizlenen Bestler Derelere akın etti
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Vatandaşlar terörden temizlenen Bestler Derelere akın etti

İhlas Haber Ajansı / Melih Yiğit - Haberler | Güncel

Vatandaşlar terörden temizlenen Bestler Derelere akın etti Yıllardır teröristlerin üs olarak kullandığı ve bölgede kararlı bir şekilde sürdürülen başarılı operasyonlarla terörün tamamen silindiği Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesi Bestler Dereler bölgesindeki Hezil Çayı, deniz...

Vatandaşlar terörden temizlenen Bestler Derelere akın etti

ŞIRNAK - Yıllardır teröristlerin üs olarak kullandığı ve bölgede kararlı bir şekilde sürdürülen başarılı operasyonlarla terörün tamamen silindiği Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesi Bestler Dereler bölgesindeki Hezil Çayı, deniz sahillerini aratmıyor. Dağlarla çevrili manzarasıyla ilgi çeken Hezil Çayı'na akın eden vatandaşlar, piknik yapıyor, suda yüzüyor, kumlarda güneşleniyor ve doğa yürüyüşü yapıyor. Yıllarca terör olaylarıyla gündeme gelen Bestler Dereler bölgesi huzurun gelmesi ile vatandaşların akınına uğradı.

Güvenlik güçlerin başarılı operasyonlarıyla sağlanan huzur ve güven ortamının ardından vatandaşlar kum, güneş ve doğanın tadını çıkarıyor. Geniş kumsallara sahip Hezil Çayı, serinlemek isteyen vatandaşların akınına uğruyor. Saatlerce çayın serin sularında kalan vatandaşlar, günün keyfini serinleyerek çıkarıyor. Bazı vatandaşlar doğa yürüyüşü, bazıları da kumsalda dinlenmeyi tercih ediyor.

Hezil Çayı kıyısında piknik yapmaya gelen Orhan Erden, "Bestler Dereler Hezil Çayındayız, ailelerimiz ve yöre halkı olarak eğlence ve piknik alanı olarak biz burayı tercih ediyoruz. Güzel manzarası, temiz suyu ile güneşi, girilebilecek suyu ile her kesin gelip görmesini isteriz. Her hafta sonu Hezil Çayına ailelerimiz ile birlikte gelip pikniğimizi yapıyoruz. Herkes Antalya'yı tercih ediyor, bizim doğu tarafı genelde sahil illerini tercih ediyorlar tatil için. Bizim böyle doğa harikası olan yerlerde piknik, tatil yapmaları daha güzel olur diye düşünüyorum. Kendi memleketimize, kendi bölgemize, kendi yerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Güzel zaman geçirecek bir ortam var" dedi.

Vatandaşlar terörden temizlenen Bestler Derelere akın etti
Vatandaşlar terörden temizlenen Bestler Derelere akın etti
Vatandaşlar terörden temizlenen Bestler Derelere akın etti
Vatandaşlar terörden temizlenen Bestler Derelere akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Melih Yiğit

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