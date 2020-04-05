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Propolis, Düzce

Vatandaşlar aktarlara akın etti

Vatandaşlar aktarlara akın etti Propolis, Zencefil, Zerdaçal ve Sumak en çok tercih edilenler arasında Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler aktarların yolunu tuttu Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs pandemisinden korunmak isteyen vatandaşlar aktarlara akın etti.

05.04.2020 12:17 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:23
Vatandaşlar aktarlara akın etti

Vatandaşlar aktarlara akın etti

Propolis, Zencefil, Zerdaçal ve Sumak en çok tercih edilenler arasında

Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler aktarların yolunu tuttu

DÜZCE - Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs pandemisinden korunmak isteyen vatandaşlar aktarlara akın etti. Propolis, Zencefil, Zerdaçal ve Sumak en çok tercih edilen ürünler arasında yer alırken, bağışıklık sistemini güçlendiren çeşitli ürünlerde aktarlarda büyük ilgi gördü. Düzce'de bir aktar doğal malzemelerle dezenfektan yaparak vatandaşlara evlerinde rahatça dezenfekte yapabileceklerini anlattı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ardından Dünya'yı etkisi altına alan korona virüs pandemisine karşı Türkiye'de alınan bir dizi tedbirler ile vatandaşlardan uzak tutulmaya çalışılıyor. Bunun yanı sıra vatandaşlar kolonya, dezenfekten gibi ürünlere de ilgisini gittikçe arttırdı. Bazı vatandaşlar ise doğal yöntemler ile virüsten uzaklaşmaya çalışıyor. Son günlerde vatandaşlar doğal yöntemler için aktarların yolunu tuttu. Aktarlara giden vatandaşlar ağırlıklı olarak propolis, zencefil, zerdaçal ve sumak gibi baharatları alarak bağışıklık sistemlerini güçlendirmeyi hedefliyor. Düzce'de bir aktar ise doğal malzemeler ile elde ettiği doğal dezenfektanı vatandaşlar kendi evlerinde rahatlıkla yapabileceğini dile getirdi.

Aktarlara vatandaşların ilgisi büyük

Yıllardır Düzce'de aktarcılık yapan Furkan Zenci, vatandaşların korona virüs sonrasında özellikle propolis, zencefil, zerdaçal ve sumak'a ilgi gösterdiğini, bazı vatandaşların keçi boynuzu özü, pekmez ve sirkelere de rehavet gösterdiğini dile getirdi. Zenci, "En fazla propolis talebi oldu. Onun ardından, zencefil, zerdaçal, Kekik suyu, çörek otu, keçi boynuzu, ekinezya, ada çayı, pekmezler ve sirkelerden bir talep yaşandı. Son zamanlarda da sumak çıktı. Sumakta da bir talep oldu. Onda da antioksiyanların değeri yüksek olduğu için insanlar onları da tercih etti. Sumak zaten faydalı bir üründür. Benim kendi kullandığım kekik suyu ve propolis. Bunları muhakkak vatandaşların kullanmasını tavsiye ederim. Vatandaşlar bunları evlerinde eksik etmemesi gerekiyor" dedi.

'Bunlar ilaç değil gıda takviyesi'

Bu ürünleri vatandaşlar bağışıklık sistemini güçlendirmek için tercih ettiğini söyleyen Zenci, "Bunlar zaten bir ilaç değil gıda takviyesidir. İnsanlar daha dinç ve daha sağlıklı vücut dirençlerini arttırmak için çaylar, bitkiler, propolis onlar içindir. Sumakta bir yoğun ilgi var. Antioksidan değeri çok yüksektir. Üst solunum enfeksiyonları için birebirdir. Yıllardan beri sattığımız bir üründür. Vatandaşlara bunu tavsiye ediyoruz. Muhakkak kullanmaları gereken ürünlerden bir tanesidir. Evde bulundurulabilir, salatalarda kullanılabilir" diye konuştu.

'Doğal dezenfekteyi herkes kendi evinde yapabilir'

Kendi dükkanında bulunan malzemeler ile hazırladığı Doğal Dezenfektasyonu vatandaşların kendi evlerinde çok rahat bir şekilde hazırlayabileceğini dile getiren Zenci: ' Kendi hazırlamış olduğum bir ürün var. Bunun içerisinde okaliptus yağı, nane Yağı, lavanta yağı, kekik yağı, karanfil yağı ve çay ağacı yağları ile karıştırabilirler. Bunu nasıl hazırlayacaklar? Hepsinden birer yemek kaşığı 400 milimlik veya 500 milimlik bir şişenin içerisine katacaklar. Üzerine bir su ekleyip karıştıracaklar. Bunu evin içerisine püskürtebilirler. Herhangi hiçbir zararı yoktur. Yatarken yastıklarına, üstlerine giydikleri kıyafetlere püskürtebilirler. Evi bu şekilde dezenfekte edebilirler' ifadelerini kullandı.

Yaşlıların tercihi

Evlerinde 76 ile 69 yaşında iki kişinin yaşadığını belirten Yavuz Selim Veli aktara gelerek Bağışıklık sistemini güçlendirecek takviye baharatlardan aldı. Evden alışveriş için gönderildiğini dile getiren Veli, "Liste ile geziyorum. Son dönemlerde böyle oldu. Evden çıkamıyorlar. Beni gönderdiler. Birde liste verdiler. Bunları almamı istediler. İhtiyaçlar varmış geldik. Arkadaş sağolsun şimdi bunları bana verecek. Bunu babaannem için alıyorum. Bağışıklık sistemini güçlendirsin diye sağlıklı kalması için son dönemlerde virüs arttı. Evden çıkmıyorlar. Beni gönderdiler bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz yaşlılarımıza" dedi.

Vatandaşlar aktarlara akın etti

Kaynak: İHA

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Vatandaşlar aktarlara akın etti
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