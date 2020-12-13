Aşı ve tedbir tartışmaları anketlere taşındı! Vatandaşlar ikiye bölündü
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Aşı ve tedbir tartışmaları anketlere taşındı! Vatandaşlar ikiye bölündü

13.12.2020 14:54 | Son Güncelleme: 13.12.2020 15:16

Koronavirüs aşısı ülke çapında tartışma yaratırken konuyla ilgili olarak Optimar bir anket yaptı. Ankete katılanların yüzde 52,4'ü koronavirüs aşısına sıcak bakarken, yüzde 39,2'si uzun dönem etkilerini görmeden aşı olmayacağını ve yüzde 8,4'ü aşıya karşı olduğunu ifade etti. Öte yandan ankete katılanların yüzde 56,8'i tedbirleri yeterli bulmadı.

Dünyada ve ülkemizde koronavirüs salgısı etkisini sürdürürken, art arda gelen aşı haberleri insanlarda biraz da olsa rahatlamaya yol açtı. İngiltere, ABD ve Kanada'da Pfizer ile BioNTech'in birlikte geliştirdiği aşının kullanımına izin verilirken, Türkiye'de de Çin aşısının uygulanacağı aktarılmıştı.

Ülkemizde bazı vatandaşlar aşıya şüpheli yaklaşırken, bazıları da aşının önemli olduğunu ve uygulanmaya başlandıktan sonra yaptıracağını belirtti. Konuyla ilgili olarak Optimar Araştırma ilk kez bir anket düzenledi.

2253 kişi ile 3-9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen ankette salgın nedeniyle uygulamaya geçirilen yeni tedbirlere ilişkin kanaatler soruldu.

Ankette sorulan sorular ve cevapları şu şekilde:

HERHANGİ BİR YAKININIZA KORONA TEŞHİSİ KONULDU MU?

Katılımcıların %39,6'sı bir yakınına koronavirüs teşhisi konduğunu belirtiyor. Yüzde 56,2'si ise hayır cevabını verdi. Bilmiyorum diyenlerin oranı ise yüzde 4,2 oldu.

Vatandaşın korona aşısı tedirginliği anketlere yansıdı

KORONANIN SAĞLIK TEHDİDİ OLUŞTURDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?

Evet yanıtını verenlerin oranı yüzde 85, hayır diyenlerin oranı ise yüzde 13,4 oldu.

Vatandaşın korona aşısı tedirginliği anketlere yansıdı

KORONA AŞISI YAPTIRIR MISINIZ?

Katılımcıların %52,4'ü aşı olmaya olumlu bakarken %39,2'si uzun dönem etkilerini görmeden olmayacağını ve %8,4'ü aşıya karşı olduğunu ifade etti.

Vatandaşın korona aşısı tedirginliği anketlere yansıdı

SALGIN TEDBİRLERİNİ YETERLİ BULUYOR MUSUNUZ?

Ankete katılanların yüzde 56,8'i yeni tedbirleri yetersiz bulurken yüzde 35,6'sı yeterli olduğu yönünde karar bildirdi. Kısıtlamaların gereksiz olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 7,6 oldu.

Vatandaşın korona aşısı tedirginliği anketlere yansıdı
Aşı ve tedbir tartışmaları anketlere taşındı! Vatandaşlar ikiye bölündü
Haber Yorumları (2)
KÜLLÜM YALAN HABER: yüzde seken dokuzu istemiyo hatta sakın bunu demesinler yoksa . . . . . . . . diyen çok
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YALAN HABER: yüzde doksanı aşıya hayır diyor (dünyanın en büyük anket kuruluşu N . A . Y . I . R gerçek anketleri sunar )
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500
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