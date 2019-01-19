Vatan Şaşmaz Cinayeti Görüntülerinin Yayılması Davasında Bir Sanık, Olayın Detaylarını Anlattı
Oyuncu Vatan Şaşmaz'ın öldürülmesi ve eski manken Filiz Aker'in intiharı ile sonuçlanan olaya ilişkin görüntülerin yayılmasına ilişkin biri eski polis 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Soruşturmada ifade veren bir kişi görüntülerin nasıl yayıldığını anlattı.
Oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz'ın öldürülmesi ve eski manken Filiz Aker'in intiharı ile sonuçlanan olaya ilişkin görüntülerin yayılmasına ilişkin biri eski polis 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, açığa alınan polis memuru sanık Faruk K, eşi sanık Sibel K. ile katıldı. Sanık Didem Ç'nin ise, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılımı sağlandı.
"GECE VATAN ŞAŞMAZ'IN GÖRÜNTÜLERİNİ ATTI"
Duruşmada beyanı sorulan sanık Didem Ç, gece saat 2.00-3.00 sıralarında davanın sanıklarından Yakup'un, Whatsapp'tan kendisine görüntülü bir mesaj gönderdiğini ve görüntüler çok net olmadığı için mesajı anlayamadığını belirterek, şunları söyledi: "Sorduğumda, görüntünün Vatan Şaşmaz'a ait olduğunu söyledi. Yakup, uzaktan akrabamız ve arkadaşımız oluyor. Bu videonun haber niteliği taşıdığını düşünerek ihbar hatlarıyla paylaşmak istedim. Bir haber ajansı, 'Böyle bir video varsa bize gönderin, kimseye göndermeyin, bize gönderirseniz size ücret vereceğiz.' dedi. Ücret istemedim.
"VİDEOYU SATAN KİŞİ OLARAK HABER YAPMAK İSTEDİLER"
İnternete girdiğimde zaten bu video yayılmıştı. Nereden, nasıl yayıldığını bilmiyorum. Bana göndermeden önce video başka kişilere gönderilmiş. Bir gazeteci de beni arayıp hesap numaramı istedi. Böyle bir videoyu satan kişi olarak haber yapmak istediler benimle ilgili."
"OLUMSUZ KARAR MESLEĞİMİ ETKİLEYECEK"
Sanıklardan Faruk K. de, 20 senelik polis memuru olduğunu belirterek, "Adli soruşturma geçiriyorum. Buradan alacağım olumsuz bir karar mesleğimi etkileyecek." diye konuştu. Mahkeme, sanık avukatlarının sunduğu yazılı savunmaları incelemek üzere duruşmayı erteledi.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz'ın, eski manken Filiz Aker tarafından öldürülmesine ilişkin yürüttüğü soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına hükmederek, takipsizlik kararı vermişti.
Şaşmaz ile Aker'in, otel odasındaki ceset görüntülerinin sosyal medyada ve basında yer almasına ilişkin soruşturma sonucunda, Didem Ç, Yakup İ, Faruk K. ve Sibel K. hakkında "gizliliğin ihlali, görevi kötüye kullanma ile ses ve görüntülerin kayda alınması" suçlarından dava açılmıştı.
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ulan sanki cinayet işledi ne görüntüymüş kaç yıldır.Cevap Yaz 30 4 Yayından KaldırİNSAN: yorumu yazan ve begenenler, sizler hic olum acisi yasadiniz mi? Yuzunu, kokusunu, her mimigini, gulusunu, kizmasini, ellerinin seklini, sacinin durusjnu her seyjni her gun gordugunuz ve bildiginiz evin icinden birinin, ansizin gidisini olmesini tattiniz mi hic. Kolay degil birkac saat once kokusunu hissettiginiz esinizin, babanizin, cocugunuzun kanlar icinde yerde yatmasini gormek. Lutfen bir de boyle dusunun. Nasil bir travma tahayyul edemezsiniz...1 1 Yayından Kaldır
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Güzel kadındı, olabilir saplantısı kıskançlığı aşırı derece bağlılığı olabilir kadının manyağından zarar gelmez aksine tutkuyla herşeyi yapar ama vatan şaşmaz bu durumu lehine çeviremedi, çünkü kadının fazla akıllısıyla birlikte olmak erkeğin sonu demektir.Cevap Yaz 20 6 Yayından Kaldır
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SU TESTISI SU YOLUNDA KIRILIRMISCevap Yaz 21 6 Yayından Kaldır
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NE OLMUS OLAY NEDIR HER ZAMANKI OLAY ULKEMIZDE HERKES KATIL FALLAKKA COKTANBERI KULLANILIRMITA HABERIMIZ YOKMUSCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır