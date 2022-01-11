Var Mısın Yok Musun'un Hamdi Bey'i ifşa oldu!

Bir döneme damgasını vuran 'Var Mısın Yok Musun' adlı yarışma programında yer alan ve yüzü hiç görülmeyen Hamdi Bey'in kim olduğu belli oldu.

TV100'de yer alan habere göre; Hamdi Bey olarak bilinen kişinin, Ilıcalı'nın Acun Firarda dönemlerinden bu yana yanında olan ve Ilıcalı'nın Feridun diye seslendiği kişiyle aynı kişi olduğu öğrenildi.

Hamdi Bey ve Feridun olarak bilinen kişinin gerçek ismi ise Birol Doğan.