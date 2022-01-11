Var Mısın Yok Musun'un Hamdi Bey'i ifşa oldu! - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Var Mısın Yok Musun'un Hamdi Bey'i ifşa oldu!

Var Mısın Yok Musun'un Hamdi Bey'i ifşa oldu!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

2007-2010 yılları arasında ekrana gelen, sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği 'Var Mısın Yok Musun'un Hamdi Bey'i ifşa oldu. Bakın kimmiş...

Bir döneme damgasını vuran 'Var Mısın Yok Musun' adlı yarışma programında yer alan ve yüzü hiç görülmeyen Hamdi Bey'in kim olduğu belli oldu.

TV100'de yer alan habere göre; Hamdi Bey olarak bilinen kişinin, Ilıcalı'nın Acun Firarda dönemlerinden bu yana yanında olan ve Ilıcalı'nın Feridun diye seslendiği kişiyle aynı kişi olduğu öğrenildi.

Hamdi Bey ve Feridun olarak bilinen kişinin gerçek ismi ise Birol Doğan.

Var Mısın Yok Musun'un Hamdi Bey'i ifşa oldu!

Var Mısın Yok Musun'un Hamdi Bey'i ifşa oldu!

Snob Magazin - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title