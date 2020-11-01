Vanlı depremzede, kendisine gönderilen battaniyeyi, İzmirli depremzedelere gönderdi
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Vanlı depremzede, kendisine gönderilen battaniyeyi, İzmirli depremzedelere gönderdi

01.11.2020 10:01 | Son Güncelleme: 01.11.2020 10:29
Vanlı depremzede, kendisine gönderilen battaniyeyi, İzmirli depremzedelere gönderdi

VAN'ın Erciş ilçesinde 9 yıl önce yaşanan 7.2'lik depremde 4 katlı binanın enkazından 28 saat sonra kurtarılan depremzede İlyas İşler (33), yardımseverlerin kendisine gönderdiği battaniyeyi, yazdığı mektupla birlikte aynı acıyı yaşayan İzmirli depremzedelere gönderdi.

VAN'ın Erciş ilçesinde 9 yıl önce yaşanan 7.2'lik depremde 4 katlı binanın enkazından 28 saat sonra kurtarılan depremzede İlyas İşler (33), yardımseverlerin kendisine gönderdiği battaniyeyi, yazdığı mektupla birlikte aynı acıyı yaşayan İzmirli depremzedelere gönderdi.

23 Ekim 2011'de 7.2'lik depremle sarsılan Vanlılar, cuma günü meydana gelen depremle aynı acıları yaşayan İzmirli depremzedelerin acısını yüreğinde hissediyor. Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremi yaşayan İzmirlilerin acısı kendilerinin de geçmişi hatırlamasına neden oldu.

BİR MEKTUPLA GÖNDERDİ

Erciş ilçesinde 2011'de yaşanan depremde yıkılan 4 katlı binanın enkazı altında kalan ve arama kurtarma ekiplerince 28 saat sonra yaralı olarak kurtarılan İlyas İşler, deprem sonrası yardımseverlerin kendisine gönderdiği battaniyeyi, yazdığı mektupla birlikte kendisi gibi aynı acıyı yaşayan İzmirli depremzedelere gönderdiğini söyledi.

Vanlı depremzede, kendisine gönderilen battaniyeyi, İzmirli depremzedelere gönderdi

"BİZE UZATILAN YARDIM ELLERİNİ UNUTMADIK"

Van depreminde enkaz altından 28 saat sonra kurtarıldığını anlatan 2 çocuk babası İşler, "İzmir'de meydana gelen depremi en iyi ben bilirim. 28 saat enkaz altında kaldım. Enkaz altında kaldığım süre içinde çok büyük travmalar yaşadım. Yanı başımda arkadaşlarım vardı. İlk saatlerde onlarla konuşuyordum. Saatler geçtikçe sesler kesilmeye başladı. Arama, kurtarma ekiplerinin büyük uğraşlarıyla 4 katlı binanın enkazından kurtarıldım. 2011 Van depreminde bize yardım eli uzatan insanları asla unutmadık. 9 yıl önce bana yardım amaçlı gönderilen battaniyeyi, hep sakladım. Bir de duygularımı yansıtan mektup yazıp, kolinin içine koyup, deprem yaşayan İzmirli depremzedelere gönderdim. Allah yardımcıları olsun" dedi.

Vanlı depremzede, kendisine gönderilen battaniyeyi, İzmirli depremzedelere gönderdi
Vanlı depremzede, kendisine gönderilen battaniyeyi, İzmirli depremzedelere gönderdi
Vanlı depremzede, kendisine gönderilen battaniyeyi, İzmirli depremzedelere gönderdi
Vanlı depremzede, kendisine gönderilen battaniyeyi, İzmirli depremzedelere gönderdi
Vanlı depremzede, kendisine gönderilen battaniyeyi, İzmirli depremzedelere gönderdi
Vanlı depremzede, kendisine gönderilen battaniyeyi, İzmirli depremzedelere gönderdi
Vanlı depremzede, kendisine gönderilen battaniyeyi, İzmirli depremzedelere gönderdi
Vanlı depremzede, kendisine gönderilen battaniyeyi, İzmirli depremzedelere gönderdi
Vanlı depremzede, kendisine gönderilen battaniyeyi, İzmirli depremzedelere gönderdi
Vanlı depremzede, kendisine gönderilen battaniyeyi, İzmirli depremzedelere gönderdi
Vanlı depremzede, kendisine gönderilen battaniyeyi, İzmirli depremzedelere gönderdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış KUL

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