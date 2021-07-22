Van Ülkü Ocakları bayramda vatandaşı unutmadı
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Van Ülkü Ocakları bayramda vatandaşı unutmadı

Van Ülkü Ocakları bayramda vatandaşı unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Van Ülkü Ocakları İl Başkanlığı, Kurban Bayramı'nda hayırsever vatandaşların kurbanını keserek ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Van Ülkü Ocakları İl Başkanlığı, Kurban Bayramı'nda hayırsever vatandaşların kurbanını keserek ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Van Ülkü Ocakları İl Başkanlığı, her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da 150 hayırseverin kurbanını keserek şehit ailelerine ve ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Avrupa Türk Konfederasyonu üzerinden vekalet veren hayırseverlerin kurbanları, Ülkü Ocakları Van İl Başkanı Ahmet İşiyok'un öncülüğünde kesimi gerçekleştirildi. Kesimi yapılan kurbanların paylara ayrılarak ihtiyaç sahipleri ile buluşturulduğunu ifade eden Başkan İşiyok, "Her yıl olduğu gibi bu bayramda da il başkanlığımızca vekaleten kurban kesimini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Özellikle Avrupa Türklüğünün yoğun destekleriyle bu bayramda 150 kurbanımızı Allah rızası için kesmiş bulunuyoruz. Bu kurbanlarımızın etlerini şehit ailelerine, Ulupamir köyündeki soydaşlarımıza hem de hemşerilerimizden ihtiyaç sahipleri kardeşlerimizle buluşturmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkücü hareket mazluma umut olmaya, kardeşlerine el uzatmaya devam edecektir. Ülkü Ocaklarına vekaleten kurban bağışı yapan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - VAN

Van Ülkü Ocakları bayramda vatandaşı unutmadı
Van Ülkü Ocakları bayramda vatandaşı unutmadı
Van Ülkü Ocakları bayramda vatandaşı unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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