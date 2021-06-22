Van polisi Kızılay'a kan bağışında bulundu
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Van polisi Kızılay'a kan bağışında bulundu

Van polisi Kızılay'a kan bağışında bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Van İl Emniyet Müdürlüğü teşkilatı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın öncülüğünde Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Van İl Emniyet Müdürlüğü teşkilatı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın öncülüğünde Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Van İl Emniyet Müdürlüğü ve Türk Kızılay Güneydoğu Bölge Kan Merkezi iş birliğiyle bir kan bağışı kampanyası düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü ana binasında düzenlenen kampanyaya İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Sinan Karakuş, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve teşkilat mensupları katıldı.

Kan bağışı öncesi açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, müdürlüğe bağlı 5 bin civarında personelin görev yaptığını hatırlattı. Daha önce kan bağışı konusunda Kızılay yetkilileriyle görüştüğünü ifade eden İl Müdürü Aydın, "Kızılay yetkilileri pandemi sürecinde kan bağışında bir düşme olduğunu ve stoklarda da bir azalma olduğunu söyledi. Teşkilat olarak hem kanımızla hem canımızla milletimizin hizmetindeyiz. Teşkilat olarak kan bağışı kampanyasına destek verdik. Gönüllülük esasına göre şu anda başvurular yapılıyor. Kızılay, hem ana binamızda hem özel harekat yerleşkemizde hem çevik kuvvet hem de toplu birliklerimizde kan bağışı almaktadır. Burada da idari birimindeki arkadaşlarımız kan verecekler" dedi. - VAN

Van polisi Kızılay'a kan bağışında bulundu
Van polisi Kızılay'a kan bağışında bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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