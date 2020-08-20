VAN Koronavirüsü yenen doktorlar, nikah masasına oturdu Koronavirüsü yenen doktorlar, nikah masasına oturduVAN'ın Başkale ilçesinde, görev yaptıkları devlet hastanesinde koronavirüse yakalanan, bu nedenle de nikahlarını ertelemek zorunda kalan Diş Hekimi Dr.

Koronavirüsü yenen doktorlar, nikah masasına oturdu

VAN'ın Başkale ilçesinde, görev yaptıkları devlet hastanesinde koronavirüse yakalanan, bu nedenle de nikahlarını ertelemek zorunda kalan Diş Hekimi Dr. Dilek Didem Kaplan ile acil doktoru Ramazan Sinsiner, tedavilerinin ardından Başkale'de nikah masasına oturdu.

Görev yaptıkları Başkale Devlet Hastanesi'nde evlenme kararı alan Diş Hekimi Dr. Dilek Didem Kaplan ile Acil Doktoru Ramazan Sinsiner, 1 ay önce koronavirüsüne yakalandıklarını öğrenince nikahlarını ertelemek zorunda kaldı. 1 ay boyunca evlerinde tedavi gören Diş Hekimi Dr. Kaplan ve Dr. Sinsiner, son yaptıkları testlerin sonuçları negatif çıkınca, nikah masasına oturmaya karar verdi. Çiftin nikah törenleri, belediye hizmet binasının yanındaki Şehit Korucu Cihangir Yıldız Parkı'ndaki açık havada, Başkale Belediyesi evlendirme memuru Necmettin Şahinoğlu tarafından kıyıldı.

Çiftin nikah şahitliğini ise Başkale Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adem Öz ve Doktor Tuğçe Kıymacı yaptı. Koronavirüsü yenen doktorları mutlu günlerinde, pandemi sürecinde beraber mücadele verdikleri doktor ve hemşire arkadaşları da yalnız bırakmadı. Maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde açık havada yapılan nikah sonrası konuşan Acil Doktoru Ramazan Sinsiner, büyük mutluluk yaşadıklarını belirterek, "Nikahı daha önce yapmayı düşünüyorduk. Fakat pandemi sürecinde enfekte olduğumuzu öğrendik. Yaklaşık 1 aydır evde izoleydik. Birlikte hastalığı atlattık. Hastalığı yener yenmez de nikah için geldik. Geciktirdiğimiz dünya evine girmeyi bir an önce yapmak istedik. Sağ olsun arkadaşlarımız da bizleri yalnız bırakmadı" dedi.

Diş Hekimi Dr. Dilek Didem Kaplan da "Ülkemizin geçirdiği zorlu koronavirüs döneminde bir aylık bir süreç sonrasında nikahımızı kıydık. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA