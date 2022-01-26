Van Kalesi'nden kendini boşluğa bırakan kız tedavi altına alındı - Haberler
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Van Kalesi'nden kendini boşluğa bırakan kız tedavi altına alındı

Van Kalesi'nden kendini boşluğa bırakan kız tedavi altına alındı Van'da intihar etmek için kaleye çıkan ve ayağının da kaymasıyla kendisini bırakan genç kız tedavi altına alındı.

VAN (İHA) - Van Kalesi'nden kendini boşluğa bırakan kız tedavi altına alındı

VAN - Van'da intihar etmek için kaleye çıkan ve ayağının da kaymasıyla kendisini bırakan genç kız tedavi altına alındı.

Alınan bilgilere göre olay, İpekyolu ilçesindeki Van Kalesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı intihar etmek için Van Kalesi'ne çıkan N.U. isimli kız için Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Tuşba Grup Amirliği, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin ikna çabalarına rağmen ayağının da kaymasıyla yaklaşık 10 metreden yuvarlanan N.U., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Van Kalesi'nden kendini boşluğa bırakan kız tedavi altına alındı

Van Kalesi'nden kendini boşluğa bırakan kız tedavi altına alındı

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Son Dakika Haberleri

Van Kalesi, İntihar, Van, Yerel, Haber

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