Van'ın risk haritası 'kırmızı'ya dönüyor
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Van'ın risk haritası 'kırmızı'ya dönüyor

İhlas Haber Ajansı / YUNUS TUĞRUL - Haberler | Yerel

Van'ın risk haritası 'kırmızı'ya dönüyor VAN - Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan vaka oranı haritasına göre sarı kategoride 'orta riskli' iller arasında bulunan Van'da vaka artışı devam ediyor.

Van'ın risk haritası 'kırmızı'ya dönüyor

VAN - Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan vaka oranı haritasına göre sarı kategoride 'orta riskli' iller arasında bulunan Van'da vaka artışı devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının yayımladığı risk haritasında Van'daki korona virüs tablosu normalleşme süreciyle birlikte yeşilden sarıya dönerken, seyrin olumsuz devam etmesiyle bu kez 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında kırmızı alanlar oluşmaya başladı. Van'daki vaka artışı ve 'Hayat Eve Sığar' uygulamasının kırmızıya dönmeye başlaması esnaf ve vatandaşları tedirgin etti. 27 Mart - 2 Nisan tarihli illere göre vaka haritasında her 100 bin kişideki korona virüs vaka sayısı, geçtiğimiz haftaya göre de kentte artış gösterdi.

Sağlık Bakanlığının bir ay önce açıkladığı vaka oranı haritasına göre mavi kategorideki 'düşük riskli' iller arasında olan Van, vaka artışıyla geçen hafta sarı kategorideki 'orta riskli' iller arasında yer aldı. Normalleşme öncesi uyulan tedbirlerle Türkiye'nin en iyi 5 ili arasında bulunan Van'da vaka sayısındaki yükseliş, tedirginliğe neden oldu. Son açıklanan haftalık korona virüs haritasında vaka artışı görülmesine rağmen cadde, sokak ve parklarda yoğunluk devam etti.

Vatandaşların maske, mesafe ve temizlik kuralına uyması gerektiğini söyleyen esnaf, yeni kısıtlamanın yaşanmaması için tüm kurallara uyduklarını ve vatandaşlardan korona virüs kurallarına uymaları konusunda daha hassas ve dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.

Van'ın risk haritası 'kırmızı'ya dönüyor
Van'ın risk haritası 'kırmızı'ya dönüyor
Van'ın risk haritası 'kırmızı'ya dönüyor
Van'ın risk haritası 'kırmızı'ya dönüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS TUĞRUL

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