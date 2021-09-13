Van'ın Gürpınar Belediyesi filosuna 11 araç ekledi

Van'ın Gürpınar Belediyesi, vatandaşlara daha iyi hizmet götürebilmek amacıyla filosuna 11 yeni araç ekledi.

Vani Mehmet Efendi Meydanı'nda yeni alınan 3 loder, 3 kamyon, 2 çöp kamyonu, 2 arazi aracı ve 1 çim biçme aracı düzenlenen tanıtım ve açılış töreniyle belediye araç filosuna dahil edildi.

Açılışa katılan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, güçlendirilen araç filosuyla ilçeye çok daha hızlı ve kaliteli hizmet verileceğini söyledi.

"Gelişen ve büyüyen bir kent olarak ilçenin ihtiyaçları ve talepleri de her geçen gün artıyor." diyen Arvas, şöyle konuştu:

"Belediyemizde bu artışı göz önünde bulundurarak vatandaşlara daha kaliteli hizmet vermek adına yeni aldığı 11 aracı hizmete sundu. Bu konuda yoğun emek gösteren Belediye Başkanımız Hayrullah Tanış ve ekibini kutluyorum. Halkımızın vergileri yine halkımıza hizmet olarak geri dönüyor. AK belediyecilik ürettiği hizmetlerle gönüllere dokunmaya gönüllerde yer etmeye devam ediyor."

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış da kaynakların halkın ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda, verimli bir şekilde kullanıldığını söyledi.

Gürpınar'da halkın taleplerine hızlı ve adil bir hizmet sistemi kurmak istediklerini ifade eden Tanış, şunları kaydetti:

"İnsanı merkeze alan projelerimizle yolumuza devam ediyoruz. Milletin kaynaklarını millet için harcıyoruz. Bu şiarla ilçemize her gün yeni eserler kazandırıyoruz. 10 yılda yapılamamış işleri 2,5 yıla sığdırdık. 11 aracı filomuza aldık. Bununla beraber ilçemizin birçok noktasında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Gürpınar halkına en iyi hizmeti vermek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu da gönül belediyeciliğinin Gürpınar'da önemli işlere imza attığını kaydetti.

Milletin derdiyle dertlenen bir belediye başkanının Gürpınar'da hizmetler ürettiğini ifade eden Türkmenoğlu, "Gönül belediyeciliği ile insanlarımız hizmetle buluştu. AK belediyecilik farkı her yerde kendini hissettiriyor. Hizmete alınan araçların Gürpınar halkına hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Törene, Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, AK Parti İlçe Başkanı Taha Güngör, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.