HAKKARİ (İHA) - Van'da " İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma" programı

VAN - Van'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir dizi program düzenlendi.

Van Devlet Tiyatrosunda düzenlenen anma programı; saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy konulu sinevizyon gösterimi ile devam eden programda günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapıldı.

Programda bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İstiklal Marşı ruhunun iyi idrak edilmesi gerektiği konusunda gençlere mesaj verdi. Vali Bilmez, "Bugün Ukrayna'da yaşanan olayı gözlerinizin önüne getirin. Rusya, Ukrayna'yı düşük yoğunlukta bir saldırıya maruz bırakmıştır. Ancak devletimiz ve milletimiz, yüz yıl önce dönemin bütün güçlü devletleriyle mücadele etmiştir. Devletimizin imkanları da bugünkü Ukrayna gibi değildi. Uzun bir savaşın sonucunda yorgun düşmüştü ve Şerif Hüseyin gibi batıyla işbirliği konumunda olan Arabistan hayaliyle bizi içerden parçalamaya çalışan kişilerin varlığı ise ayrı bir sıkıntıydı. İşte böyle bir ortamda milletimiz el ele vererek, ülkesini hem düşmanlardan temizledi hem de birliğini, beraberliğini pekiştirdi. İşte İstiklal Marşı bunun zaferidir" dedi.

İstiklal Marşı'nın, Kurtuluş Savaşına çıkma şekli olduğunu dile getiren Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mehmet Akif Ersoy, 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' demiştir. Aynı ruhla, hem devletimizin hem milletimizin hem de cumhuriyet değerlerimizin etrafında sonsuza dek kenetlenmeliyiz. O gün bu cumhuriyet olmasaydı; Suriye'ye, Irak'a, Libya'ya ve Afganistan'a bakın da toplumların sonlarının nereye vardığını bir kez daha düşünün. Bugün İstiklal Marşı'nın kabulünü konuşurken, cumhuriyet değerlerinin ne anlam ifade ettiğini her zamankinden daha fazla düşünmemiz ve daha çok sahip çıkmamız lazım."

Yapılan konuşmaların ardından program daha önce düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle son buldu.

Programa, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili İhsan Emre Aydın, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Vali yardımcıları, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.