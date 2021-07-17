Van'daki selde 57 hayvan telef oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van'daki selde 57 hayvan telef oldu

Van'daki selde 57 hayvan telef oldu
Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur - Haberler | Güncel

Van'ın Başkale ilçesinde iki gün önce etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle meydana gelen selde, 57 hayvanın telef olduğu bildirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde iki gün önce etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle meydana gelen selde, 57 hayvanın telef olduğu bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, 15 Temmuz'da ilçede meydana gelen sel nedeniyle Hasar Tespit Komisyonu kurulduğu belirtildi.

Komisyon, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü, Başkale Belediyesi ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından görevlendirilen personelin sel felaketinin yaşandığı mahallelerde inceleme yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ailelerden acil durumda olan kişilerin ihtiyaç gereksinimleri Kaymakamlığımızca öncelikle giderilmiştir. Yapılan tespit çalışmalarında ilçemize bağlı Albayrak, Ortayo|, Böğrüpek, Konuksayar, Atlılar, Kocaköy, Savaş mahallelerinde şu ana kadar yapılan tespit sonucunda, Albayrak Mahallesi'nde 47 küçükbaş hayvanın telef olduğu tespit edilmiştir. Ortayol Mahallesi'nde ise 10 hayvanın telef olduğu tespit edilmiş olup, hayvancılık ve tarım arazilerindeki zarar ziyan tespit çalışmaları devam etmektedir. Hasar tespit çalışmaları sonucunda konu ile ilgili detaylı bilgiler kamuoyuna açıklanacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur

Son Dakika | Rize'de selin izleri siliniyor, kayıp 2 kişi aranıyor
Son Dakika | Rize'de selin izleri siliniyor, kayıp 2 kişi aranıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Gülşen Emre Altuğ Serenay Sarıkaya Mohammed Al Saloussi
Spor Balotelli Mustafa Er Mehmet Topal Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Van'daki selde 57 hayvan telef oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 17:32:05. #1.14#

title