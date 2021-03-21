Van'daki Nevruz kutlamalarında korku dolu anlar! Ateş bir anda parladı, birçok kişi yanma tehlikesi atlattı

Türkiye'nin birçok noktasında Nevruz Bayramı kutlamaları sürerken Van'da korku dolu anlar yaşandı. Nevruz ateşi yakılmaya çalışırken bir anda alevlerin parlaması sonucu birçok kişi yanma tehlikesi atlattı. Panik anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Nevruz Bayramı Türkiye'nin birçok noktasında kutlanırken, Van'daki etkinlikler sırasında panik anları yaşandı. Ateş yakılmaya çalışılırken alevlerin bir anda parlaması sonucu çok sayıda vatandaş yanma tehlikesi atlatırken, yaşanan panik kamera görüntülerine de anbean yansıdı.

TUNCELİ VE ŞIRNAK'TA NEVRUZ KUTLANDI

Tunceli'de bazı siyasi parti ile çeşitli sivil toplum kuruluşunun organizasyonuyla nevruz kutlandı. HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan, sayıda sivil toplum örgütü ile siyasi parti temsilcisi ve vatandaşların katılımıyla nevruz ateş yakılıp, halay çekilerek kutlandı.

Şırnak kent merkezindeki nevruz kutlamalarına ise, HDP Van Milletvekili Tayyip Temel, İl Başkanı Sebahattin Deniz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmaların ardından müzisyenlerin seslendirdiği şarkılarla kutlanan nevruz etkinliğinde sosyal mesafe kurallarına uyulması için çağrılarda bulunuldu.