Van'daki Nevruz kutlamalarında korku dolu anlar! Ateş bir anda parladı, birçok kişi yanma tehlikesi atlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Van'daki Nevruz kutlamalarında korku dolu anlar! Ateş bir anda parladı, birçok kişi yanma tehlikesi atlattı

21.03.2021 15:21 | Son Güncelleme: 21.03.2021 15:41

Türkiye'nin birçok noktasında Nevruz Bayramı kutlamaları sürerken Van'da korku dolu anlar yaşandı. Nevruz ateşi yakılmaya çalışırken bir anda alevlerin parlaması sonucu birçok kişi yanma tehlikesi atlattı. Panik anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Nevruz Bayramı Türkiye'nin birçok noktasında kutlanırken, Van'daki etkinlikler sırasında panik anları yaşandı. Ateş yakılmaya çalışılırken alevlerin bir anda parlaması sonucu çok sayıda vatandaş yanma tehlikesi atlatırken, yaşanan panik kamera görüntülerine de anbean yansıdı.

Van'daki Nevruz kutlamalarında korku dolu anlar! Ateş bir anda parladı, birçok kişi yanma tehlikesi atlattı

TUNCELİ VE ŞIRNAK'TA NEVRUZ KUTLANDI

Tunceli'de bazı siyasi parti ile çeşitli sivil toplum kuruluşunun organizasyonuyla nevruz kutlandı. HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan, sayıda sivil toplum örgütü ile siyasi parti temsilcisi ve vatandaşların katılımıyla nevruz ateş yakılıp, halay çekilerek kutlandı.

Van'daki Nevruz kutlamalarında korku dolu anlar! Ateş bir anda parladı, birçok kişi yanma tehlikesi atlattı

Şırnak kent merkezindeki nevruz kutlamalarına ise, HDP Van Milletvekili Tayyip Temel, İl Başkanı Sebahattin Deniz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmaların ardından müzisyenlerin seslendirdiği şarkılarla kutlanan nevruz etkinliğinde sosyal mesafe kurallarına uyulması için çağrılarda bulunuldu.

Van'daki Nevruz kutlamalarında korku dolu anlar! Ateş bir anda parladı, birçok kişi yanma tehlikesi atlattı
Van'daki Nevruz kutlamalarında korku dolu anlar! Ateş bir anda parladı, birçok kişi yanma tehlikesi atlattı
Haber Yorumları (1)
KÖTÜ SÖZ SAHİBİNİNDİR: Biz müslümanların bayramına dil uzatmıyoruz. Siz de biz ateşperestlerin bayramına karışmayın.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Esra Erol Kemal Sunal Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Mesut Özil Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van'daki Nevruz kutlamalarında korku dolu anlar! Ateş bir anda parladı, birçok kişi yanma tehlikesi atlattı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 16:40:39. #1.15#
title