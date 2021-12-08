VAN (İHA) - Van'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

VAN - Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 8 kilo 215 gram Metamfetamin, ile 2 kilo 20 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; İpekyolu ilçesinde tespiti yapılan bir araçta Narkotik Dedektör Köpeği Irmak ile yapılan aramada; 16 paket halinde 8 kilo 215 gram Metamfetamin maddesi, 2 kilo 20 gram eroin maddesi, ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 2 şüpheli şahıs "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir" denildi.

Uyuşturucuyla mücadelenin bundan sonra da kararlılıkla süreceğinin ifade edildiği açıklamanın devamında ise "Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile Müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.