Van'da selin yaraları sarılıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da selin yaraları sarılıyor

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Güncel

- Van'da selin yaraları sarılıyor Van'da iki gün önce gece saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle 31 ev ve 1 iş yerinde hasar meydana gelirken, selin oluşturduğu zararın giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

TUŞBA, VAN (İHA) - - Van'da selin yaraları sarılıyor

VAN - Van'da iki gün önce gece saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle 31 ev ve 1 iş yerinde hasar meydana gelirken, selin oluşturduğu zararın giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

Van'da iki gün önce gece saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış, bazı mahallelerde su taşkınlarına neden oldu. Tuşba ilçesine bağlı Seyrantepe, Altıntepe, Beyüzümü, Abdurrahmangazi ve İstasyon mahallelerinde meydana gelen su taşkınlarına karşı Afad tarafından arama kurtarma ekibi gönderilirken, Tuşba Belediyesi tarafından da başlatılan onarım çalışması devam ediyor.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, sağanak yağışın olumsuz etkilediği mahallelerde incelemelerde bulunarak vatandaşların yanında olduklarını ifade etti. Hasar tespit ve temizlik çalışmalarının sürdüğünü belirten Akman, zarar gören vatandaşların bir an önce yaralarının sarılacağını söyledi. Başkan Akman, "İki gün önce aniden sağanak yağışların başlamasıyla gece saat 02.00 sularında sel oluştu. Bizler ekip olarak her zaman bu tür olaylara karşı hazırız. Sel felaketi yaşanır yaşanmaz hemen müdahale ettik, kapanan yerleri açtık. Gün ağarırken de bahçelerde, evlerin avlusunda çamur oluşan yerleri temizledik. Bodrum ve ev içinde biriken sular ise VASKİ tarafından tahliye edildi. Hemen ardından hasar tespit çalışmalarına başladık. İl Emniyet Müdürümüz, ilçe kaymakamımız, AFAD İl Müdürümüz ile hasar tespit çalışmalarını da tamamladık. Allah'a çok şükür can kaybımız yok. 31 ev zarar görmüş durumda. 5 evimizi valiliğimiz otellere yerleştirdi, geri kalanların da hasar tespit çalışmalarının ardından zararları ödenecektir. Şu an alandaki çamurları temizliyoruz. Bugün yıkama işlemlerini de tamamlayıp temiz bir şekilde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Vna Büyükşehir ve Edremit belediyelerimiz, kurumlarımız araç desteğinde bulundu. Bu araçlar AFAD Van İl Koordinatörlüğünde çalışmalara başladı. Sokakları ve evleri daha hızlı bir şekilde temizleyerek vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi.

Van'da selin yaraları sarılıyor

Van'da selin yaraları sarılıyor

Van'da selin yaraları sarılıyor

Van'da selin yaraları sarılıyor
İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Muharrem İnce Devlet Bahçeli Temel Karamollaoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Esra Erol Ebru Şallı Burak Yamantürk Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Mesut Özil Ali Palabıyık Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Van'da selin yaraları sarılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 17:35:40. #1.17#