Van'da kısıtlamalarla risk haritası kırmızıdan yeşile döndü
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Van'da kısıtlamalarla risk haritası kırmızıdan yeşile döndü

14.12.2020 12:06 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:11

- Van'da kısıtlamalarla risk haritası kırmızıdan yeşile döndü Van'da kısıtlama ve tedbirler etkisini gösteriyor Sağlık Bakanlığının 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında Van'daki korona virüs tablosu yeni kısıtlamalarla birlikte kırmızıdan yeşile döndü.

- Van'da kısıtlamalarla risk haritası kırmızıdan yeşile döndü

Van'da kısıtlama ve tedbirler etkisini gösteriyor

VAN - Sağlık Bakanlığının 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında Van'daki korona virüs tablosu yeni kısıtlamalarla birlikte kırmızıdan yeşile döndü.

Bakanlığın riskli bölgelerini gösteren haritasında hasta sayısının ve yayılımın azaldığı dikkat çekerken, il merkezindeki kırmızı nokta sayısının genel olarak azaldığı görüldü. Korona virüs yayılımını ve riskli bölgelerini gösteren uygulamada özellikle merkez Beşyol Meydanı, Cumhuriyet, Maraş ve İkinisan caddelerinde daha önceki döneme göre artan yoğunlukların azaldığı görüldü.

Kısıtlamaların etkisi haritaya olumlu yansıyor

Salgının sıçradığı kırsal mahallelerde de etkinin azaldığı gözlemlenirken, Edremit ilçesinde bulunan toplu konutlar, merkez İpekyolu ilçesinin İskele ve Sıhke caddelerinde ise kısmen kırmızı alanların arttığı dikkat çekiyor. Korona virüs yayılımın en çok düğün ve taziyelerde bulaşmasıyla sık sık gündeme genel kentte, kısıtlama ve filyasyon ekiplerinin özverili çalışmalarının olumlu etkisini göstermeye başladığı görüldü.

Hastanedeki hasta sayısı yüzde 50 düştü

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Van İl Sağlık Müdürlüğü, vaka sayısının kontrol altına alındığını ve hastanedeki hasta sayısının da yüzde 50 azaldığını bildirmişti. Müdürlük, olumlu seyrin devam etmesi için tedbirler kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarını sürdürüyor.

(YLM-MSA-Y)

Van'da kısıtlamalarla risk haritası kırmızıdan yeşile döndü
Van'da kısıtlamalarla risk haritası kırmızıdan yeşile döndü
Van'da kısıtlamalarla risk haritası kırmızıdan yeşile döndü
Van'da kısıtlamalarla risk haritası kırmızıdan yeşile döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ

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