Van'da belediye başkanlarıyla video konferansla toplantı yapıldı Van'da AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, kentteki 7 ilçenin belediye başkanıyla video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.

Van'da AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, kentteki 7 ilçenin belediye başkanıyla video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler ve 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara yapılan hizmetler, dezenfekte çalışmaları ve sosyal yardımlaşma konuları değerlendirildi.

Bahçesaray, Çatak, Çaldıran, Edremit, Gevaş, Gürpınar ve Tuşba belediye başkanlarının katıldığı toplantıda konuşan Türkmenoğlu, AK Parti belediyelerinin gurur verici çalışmalarıyla vatandaşlardan büyük takdir gördüğünü söyledi.

Salgınla mücadele kapsamında bilinçlendirme çalışmaları başta olmak üzere şahsi araçlar, iş yerleri ile kurumların dezenfeksiyonu ile eldiven, maske dağıtımı gibi önemli çalışmaları yapıldığını anlatan Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"AK belediyecilik hizmeti veren 7 belediye başkanımız ile periyodik olarak video konferans yöntemiyle çalışmalar hakkında bilgiler aldık. Elhamdülillah 7 belediyemizin de kendi ilçeleri ile ilgili bu koronavirüse (Covid-19) karşı yapmış oldukları mücadele takdire şayan. Hükümetimizin ve bakanlarımızın almış olduğu kararlar yerine getirilmekte. Belediyelerimiz, ayrıca valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları'na hem maddi hem ekipman ve hem de personel desteğinde bulunuyor."

Kaynak: AA