VAN (İHA) - Van-Bahçesaray tek şeritten ulaşıma açıldı

VAN Van'da kar yağışı ve tipi dolayısıyla trafiğe kapanan Bahçesaray karayolu, bugün öğle saatlerinde tek şeritten ulaşıma açıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı Van'ın yüksek kesimlerinde olumsuz yönde etkiliyor. Önceki gün bölgede etkili olan kar yağışı ve tipiden dolayı Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, yoğun fırtına ve tipinin etkili olduğu bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Bugün zaman zaman havanın da açmasıyla çığ bölgeleri kardan temizlenerek, yol tek şeritten trafiğe açıldı. Ekiplerin yol genişletme çalışmaları devam ediyor.

Yol durumu ile ilgili bilgi veren Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, an itibarı ile şehirlerarası ve ilçeler arası bütün yolların açık olduğunu söyledi. Risk oluşturan yolların olduğunun altını çizen Vali Bilmez, "Özellikle Bahçesaray yolunda belli kar kalınlığı ve belli hava koşullarında yolu tamamıyla kapatıyoruz. Normal şartlarda da günün belli saatlerinde trafiğe açıyoruz. Karayolu ekipleri günlük yollarda analiz ve değerlendirmelerini yapıyor. Yolda risk varsa tamamen kapatıyoruz, risk yoksa günün belli saatlerinde açıp kapatıyoruz. Bu gün için Van-Bahçesaray yolu dahil bütün yollarımız açık. Van-Hakkari yolu üzerindeki Güzeldere Geçidi'nde ise zaman zaman büyük araçlara kısıtlama getiriyoruz. Biz can güvenliği açısından bütün sürücülerimizden alınan önlemlere riayet etmelerini, özellikle kış lastiği konusunda duyarlı olmalarını istiyoruz. Hava yağışlı olduğu dönemlerde mutlaka yetkilerinin uyarılarına ikazlarına dikkat etmeleri gerekiyor. Bu gece bölgede genel anlamda yağış var ciddi bir sıkıntı beklemiyoruz" dedi.