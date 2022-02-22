Van, 11 haftadır koronavirüs risk haritasında en iyi il

VAN (DHA) - SAĞLIK Bakanlığı'nın 5- 11 Şubat tarihleri arasında 100 bin nüfusta 108,94 vaka açıkladığı Van, son 11 haftadır koronavirüs risk haritasında en iyi il konumunu koruyor. Van Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Cavit Türker, bunu, sağlık çalışanlarının fedakarca çalışmasına borçlu olduklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 5- 11 Şubat tarihli koronavirüs risk haritasında Van, 100 bin nüfusta 108,94 ile en az vaka görülen il oldu. Son 11 haftadır bu konumunu koruyan Van, aşılama oranında da en iyi iller arasında yer alıyor. 1'inci doz aşılamanın yüzde 85, 2'nci doz aşılama oranının ise yüzde 75 olduğu kentte, son 15 günde 500 kişi yerli aşı Turkovac oldu.

Dr. Türker, aşı çalışmalarında daha önce Sinovac ve 'BioNTech' yapıldığını, 15 gün önce yerli aşı Turkovac'ın da kullanımına başlandığını ifade ederek, "Yerli aşı sadece Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapılıyor. Yakın zamanda ilçelere de dağıtımı yapılacak. Dağıtımdan sonra daha çok rağbet olacağını düşünüyoruz. Daha önce sürekli 'Yerli, milli aşımız ne zaman gelir' diye soran tüm vatandaşlarımızı milli aşımızı yapmaya davet ediyoruz" dedi.