Valorant yeni ajanı kimdir? Valorant yeni ajan nasıl açılır? Valorant 2.11 yama notları!

FPS oyunları arasında öne çıkan yapımlardan olan Valorant'a yeni ajanın geleceği merak ediliyor. Valorant yeni ajan nasıl açılır? FPS bağımlılarının kullanımına sunulan Valorant, rekabet aşamasına daha fazla oyuncu girdikçe, maçlarınızda kullandığınız ajanlar konusunda da farklı seçenekler sunmakta. Maç için doğru ajana sahip olmak, oyunun mekaniğini anlamak kadar önemlidir. Valorant yeni ajanı kimdir? Valorant yeni ajan nasıl açılır?

Valorant yeni ajan nasıl açılır? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Valorant, oyuncuların bir "ajan" karakterinin rolünü üstlendiği 5'e 5 taktiksel bir nişancı oyunudur. 7 Nisan 2020'de sınırlı erişime sahip kapalı bir beta dönemi başladı ve oyun 2 Haziran 2020'de resmi olarak yayınlandı. Breach, Brimstone, Cypher, Jett, Killjoy, Omen, Phoenix, Raze, Reyna, Sage, Skye, Sova , Viper ve Yoru şu anda oyunda olan on dört ajan. Bu ajanların her birinin dört farklı yeteneği ve bir özel yeteneği vardır. Valorant yeni ajanı kimdir? Valorant yeni ajan nasıl açılır? konusunun yanıtları merak ediliyor.

VALORANT AJANLARI NELERDİR?

Oyuncular Valorant'ı ilk indirdiklerinde toplam beş ajana erişebilecekler: Brimstone, Jett, Phoenix, Sage ve Sova bunlar. Ajanların geri kalanını elde etmek için oyuncuların oyun boyunca ilerlemeye devam etmesi gerekir.

VALORANT YENİ AJAN KİLİDİ NASIL AÇILIR?

Ana menüde oyuna ilk başladığınızda ekranın sol üst köşesinde iki adet daire bulunmaktadır. Birincisi Ignition Battle Pass için, ikincisi ise Valorant ajanlarının kilidini açan katman tabanlı bir seviyeleme sistemi içindir. Bir oyuncu seviye 5 veya 10'a ulaştığında, oyun otomatik olarak onlardan yeni bir ajanın kilidini açmak isteyip istemediklerini seçmelerini ister.

Bu seçenek mevcut değilse, Koleksiyon sekmesine gidin ve kilidini açmak istediğiniz ajanları seçin. Seviyeleri geçmek için, seviyeler arasında ilerlemek için gerekli olduğu için oyun oynamaya ve XP kazanmaya devam edin. Her iki ücretsiz aracının kilidini açmayı tamamladıktan sonra, ek kilidini açmak için farklı bir yöntem kullanmanız gerekir. Atmanız gereken adımlar şunlardır:

Başlamak için ana menüden Agants/ Ajanlar alt menüsünü seçin. Ajanlar alt menüsü, Koleksiyon etiketinin altında, aracılar sekmesinin altında bulunur ve burada 'Sözleşmeyi Etkinleştir' yazan bir uyarı görürsünüz. Şimdi, kilidi açılmayan tek ajanlar bu ajanlar. İstediğiniz üçüncü temsilcinin sözleşmesini etkinleştirmelisiniz. XP kazanmak için oyun oynamaya devam edin ve bu sözleşmeyi beşinci seviyeye yükseltin. Bundan sonra, bir sonraki temsilcinizin kilidini açabileceksiniz. Ayrıca, bunlara hemen erişmek için para ödeme seçeneğiniz de vardır.

VALORANT 16. YENİ AJAN GRANADIER HAKKINDA BİLİNENLER

Kod adı Grenadier olan Ajan 16 yolda. Ganalı Ajan Astra'nın piyasaya sürülmesiyle, artık ekiplerin strateji oluşturması için 15 Valorant Temsilcisi var. Oyuncular Ajan 16'nın Bölüm 2 Act 3'te gelmesini bekliyordu, ancak Riot sürümü atladı.

Riot'un Breeze'de yeni bir harita yayınladığı göz önüne alındığında, topluluğu biraz kargaşaya gönderdi. Ancak endişelenmeyin, Ajan 16 geliyor, şu anda değil. İşte bilinen her şey.

'Grenadier', Valorant'ta Ajan 16 için bildirilen kod adıdır. Bu, Temsilci'nin oyun tarzının bir göstergesi olsa da, şimdilik sadece bir kod adı. Bir sonraki karakterin gerçek adının tamamen farklı bir şey olma ihtimali yüksek.

28 Mayıs'taki bir blog gönderisinde Riot, Ajan 16 hakkında yepyeni bir teaser yayınladı ve yeteneklerinden biraz bahsetti. Gönderiye göre, bir sonraki ajan, geleneksel birinci şahıs nişancı oyunlarından hoşlanan oyunculara aşina olması gereken yeteneklere sahip olacak.

Riot, "Bu, yardımcı olan bir Ajan, silahınıza güvenmeniz gereken anlar yaratabilen bir Ajan" diye yazdı. Ajanın Raze'inki gibi bir el bombası veya Killjoy'un Nanoswarm'ı gibi aktivasyon gerektiren tuzaklar şeklinde yetenekleri olması bekleniyor.

VALORANT 2.11 YAMA NOTLARI

2.10 Yaması'nı atladığımız için çok afili bir şey bekliyordunuz muhtemelen. Bu yamayı 3. Bölüm fırtınasından önceki sessizlik gibi düşünebilirsiniz.



Tabii bu yamayı hafife de almayın. 2.11 Yaması, orta ve üst düzey makinelerde kare hızınızı ortalama %1 oranında iyileştirecek.

REKABET GÜNCELLEMELERİ

Liderlik tablosuna oyuncuları ismiyle bulmanızı sağlayacak bir arama çubuğu eklendi.

MOD GÜNCELLEMELERİ

Mod rotasyonu sistemi kapsamında Kopya modu, Tırmanış modunun yerini aldı.

PERFORMANS GÜNCELLEMELERİ

Orta ve yüksek donanıma sahip cihazlardaki yetenek, ekipman ve silahları içeren envanter yönetimi düzenlenerek istemcideki kare hızı ortalama %1 oranında iyileştirildi.

Ajanların ve çevre öğesi iskeletlerinin birbirinin içine geçmesini engelleyen hesaplamalar iyileştirildi.

OYUN SİSTEMLERİ GÜNCELLEMELERİ

Okunabilirliği iyileştirmek adına bazı bölge dillerindeki yazı tipleri düzenlendi.

Sinyal ve sesli komut çarkları, ekranda görünür haldeyken hareket dışındaki komutları dikkate almayacak şekilde güncellendi.

Silahları kuşanırken ellerin tuhaf pozisyonlarda görünmesine sebep olan animasyon hatası giderildi

HATALAR

Ajanlar

Reyna'nın satın alma evresi sırasında Azlet yeteneğini satıp tekrar satın almasını engelleyen hata giderildi.

Rekabet Modu

Bir arkadaşınızın kariyer sayfasına bakarken yükleme simgesinin sonsuz bir döngü içinde görünmesine sebep olan hata giderildi.

Liderlik tablosunun kullanıcı arayüzündeki çeşitli hatalar giderildi.