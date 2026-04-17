Antalya Diplomasi Forumu'na Şara'nın mesajı damga vurdu: Toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 5. Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere geldiği Antalya'da önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'de toprak bütünlüğünü sağladıklarını belirten Şara "Bütün yabancı askerler ayrıldı" ifadelerine yer verdi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 5. Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere geldiği Türkiye'de temaslarına başladı. Şara, bölgesel gelişmelerin ele alındığı forumda katılımcılara hitap etti.

"BÜTÜN YABANCI ASKERLER AYRILDI"

Suriye'nin kuzeyinin tüm yabancı askerlerden arındırıldığını ve SDG'nin tamamen feshedilerek Suriye ordusuna entegre edildiğini belirten Şara, "Çok iyi ilerliyoruz. Şu an çatışmayı gerektirecek bir durum yok. Bütün taraflar Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve istikrarını destekliyor. Suriye'de toprak bütünlüğünü sağladık. Bütün yabancı askerler ayrıldı" ifadelerine yer verdi. 

"SURİYE'Yİ YENİDEN AYAĞA KALDIRDIK"

Açıklamalarının devamında "Suriye'yi yeniden ayağa kaldırdık" diyen Şara "Ülkemizi yatırım fırsatına uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Hem enerji alanında hem de pek çok emtia açısından bir tedarik zinciri köprüsü haline geldi. Birçok ülke Suriye topraklarını kullanarak ihracatını yapıyor" şeklinde konuştu. 

ALİYEV İLE BİR ARAYA GELDİ 

Ahmed Şara, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Antalya'da bir araya geldi. Görüşmede enerji alanındaki işbirliği imkanları ele alındı. Bu kapsamda Azerbaycan gazının Türkiye üzerinden Suriye'ye ihraç edilmesinin, Suriye'nin enerji güvenliğine katkı sağlamasının yanı sıra ülkenin genel kalkınmasına da destek verileceği ifade edildi.

BARZANİ İLE DE GÖRÜŞTÜ 

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre; Şara, Aliyev'in dışında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile de bir araya geldi. Görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de hazır bulundu.

Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı

Tuncay Sonel açığa alındı
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu

Gülistan Doku olayını aydınlatacak gelişme: İtirafçı olmayı kabul etti
Okul katliamından kurtulan çocuk anlattı! Saldırgan tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş

Cani tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ayla öğretmen 6 kurşunla hayatını kaybetmiş, doktorlar 1 saat kalp masajı yapmış

Öğrencilerine gerçekten siper olmuş! Saldırıda kan donduran detay
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz

Saldırganın 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz
Gülistan Doku soruşturmasında adliyenin önü karıştı: Anne hastaneye kaldırıldı

Asker bile engel olamadı! Anne "Katilsiniz" diye feryat edip fenalaştı
Okul saldırganının yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında şarjöre mermi doldurmuş

Saldırganın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında olay hareket
Ayla öğretmen 6 kurşunla hayatını kaybetmiş, doktorlar 1 saat kalp masajı yapmış

Öğrencilerine gerçekten siper olmuş! Saldırıda kan donduran detay
Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin'in vebali bu toplumun üstündedir

Nevzat'a verilen ceza sonrası adliyenin önünde böyle haykırdı
Tom Barrack: Türkiye bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi

ABD Büyükelçisi'nden zirveye damga vuran Türkiye mesajı