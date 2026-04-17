"Minecraft Parodileri" isimli hesaba erişim engellendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, çocukları şiddete teşvik eden içerikler barındıran 'Minecraft Parodileri' isimli Youtube hesabı hakkında soruşturma başlattı ve bu hesaba erişim engeli getirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Youtube'da abone sayısı 7 buçuk milyonu aşan "Minecraft Parodileri" isimli hesabın özellikle okul çağındaki çocukları diğer öğrencilere ve öğretmenlere karşı şiddet içerikli eylemleri gerçekleştirmeye teşvik edici, şiddete yönlendirici, şiddet ve suç teşkil eden eylemleri meşru gösteren içeriklere yer verdiği tespit edildi.

Hesaba erişim engeli getirildi

Başsavcılık, hesap hakkında 'suç işlemeye alenen tahrik' ve 'suçu ve suçluyu övme suçlarından' resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hesabın erişime engellenmesi talebinde bulunuldu. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sosyal medya hesabına erişimin engellenmesine karar verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
