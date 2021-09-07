Valorant, Windows 11 giriş sorunu çözümü!

Riot Games'in popüler FPS oyunu VALORANT, artık Windows 11 yüklü bilgisayarda çalışmak için güvenlik işlemcisini zorunlu kılıyor. Valorant oyuncuları Windows 11 kısıtlamasından sonra oyuna giremedi!

Windows 11 kullanan Valorant oyuncuları oyuna girişlerde problemlerle karşı karşıya kaldı. Riot Games'in güvenlik önlemlerini artırması, oyunun ileriye dönük geleceği açısından oldukça önemli.

OYUNCULAR VALORANT'A GİRİŞ YAPAMADILAR

Windows 11 Build 22000.176 ve Build 22449 güncellemelerinin hemen ardından Valorant oyuncuları oyuna giriş yapamadıklarını Riot Games'e bildirdiler. Oyuncular, Valorant'a girmeye çalıştıklarında "Riot Games'in Valorant'ı, TPM (Güvenilir Platform Modülü) 2.0 ve Güvenli Önyükleme olmayan Windows 11 bilgisayarlarda desteklemiyor." mesajı ile karşılaşıyor.

Riot Games kısa süre önce Vanguard hile önleme sistemini Windows 11'de TPM 2.0 ve Güvenli Önyüklemeyi zorunlu kılmak için güncellemişti. Bu yazılım, arkada çalışan işlemleri denetleyerek güçlü bir güvenlik duvarı oluşturuyor. Güncelleme şuan sadece Windows 11 ve Valorant içinde uygulanıyor.

VALORANT, WINDOWS 11'DE TPM OLMADAN ÇALIŞTIRILABİLİR Mİ?

2016 yılında bu yana Windows 10 için bir gereklilik olan TPM, bilgisayarınızda bulunuyorsa güvenlik özelliği bulunma ihtimalinin yüksek olması anlamına geliyor.

Valorant'a bağlanmak için TPM modülününün BIOS menüsünden etkinleştirilmesi gerekiyor.

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