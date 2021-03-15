Valorant VCT Türkiye takımları belli oldu
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Valorant VCT Türkiye takımları belli oldu

15.03.2021 10:30 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:39
Valorant VCT Türkiye takımları belli oldu

VALORANT Champions Tour VCT Challengers 1. Aşama perdesi kapandı.12 Mart'ta başlayacak Masters Türkiye'de mücade edecek takımlar da belli oldu. Masters Türkiye'de yer alacak 8 başarılı takımı şimdiden büyük ilgi topladı. Esporun merakla takip edilen turnuvalarından olacak Valorant VCT hakkında aranan soruların yanıtlarını derledik.

3 haritalık maçlarda mücade edecek 8 takım belli oldu. Valorant VCT takımlarının belli olmasıyla turnuva takviminin detayları da netleşti.

VCT 1. AŞAMA MASTERS TÜRKİYE'DE MÜCADELE EDECEK TAKIMLAR BELLİ OLDU

VALORANT Champions Tour VCT Challengers 1. Aşama perdesi kapandı.12 Mart'ta başlayacak Masters Türkiye'de BBL, CSE, FUT, IW, OXG, OS, RARE, ZZ takımları mücadele ederek VALORANT Champions'a katılma şanslarını artırmak için tur puanı kazanmaya çalışacak.

VCT Challengers 1. Aşama'da 3 haftadır süren büyük mücadelenin sonunda Masters Türkiye'de yer alacak 8 başarılı takım belli oldu. BBL, CSE, FUT, NOF, OXG, OS, RARE, ZZ; VCT Challengers aşamalarındaki en iyi 8 takım olarak Masters Türkiye'ye yükseldi. Bu 8'li arasında yer alan No Org Found takımı ise fastpay Wildcats ile güçlerini birleştirerek Masters Türkiye'de aynı kadro ile fastpay Wildcats olarak mücadele edeceğini duyurdu.Takımlar 12 Mart'ta başlayacak ve iki haftaya yayılacak olan Masters'ta yıl sonunda gerçekleşecek VALORANT Champions'a çıkma şansı için puan toplamaya başlayacak.

12 Mart'ta başlayacak olan VCT Masters Türkiye yarışında rekabet eden sekiz takım iki gruba ayrılacak. Gruplarda takımlar 3 haritalık maçlarda mücadele edecek. İki maçını kaybeden takımlar elenecek, iki maçını kazanan takımlar ise bir üst tura yükselecek. Yarı final mücadeleleri iki takımdan gelen toplam dört takımla başlayacak, bu aşamadan itibaren tekli eleme formatına geçiş yapılacak. Yarı finaller 3 haritalık, final ise 5 haritalık maç olarak oynanacak.

Her bölge VCT Masters'ın sağladığı prestijle beraber, başarı gösteren takımlar için tur puanı anlamına gelecek. Tur puanlarını erkenden toplamak da, ekiplerin yılın en büyük VALORANT espor finali olan VCT Champions'a katılma şansı kazanmaları için iyi bir başlangıç yapmalarına olanak sağlayacak.

VCT 1. AŞAMA 12 MART'TA BAŞLIYOR

Masters Türkiye'de yarışma şansı bulan 8 başarılı takım 12-13-14-18-19 Mart tarihlerindeki grup aşamalarında kozlarını paylaşacak. Yarı finaller 20 Mart'ta ve final maçları 21 Mart'ta gerçekleşecek. Tüm maç günlerinde yayınlar saat 17.00'da açılacak, karşılaşmalar ise 18.00'da başlayacak.

Tüm bu heyecanlı karşılaşmalar VALORANT Espor'un Twitch ve Youtube kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Twitch Canlı Yayını: valorant_esports_tr

Youtube Canlı Yayını: VALORANT Champions Tour Türkiye

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