VALORANT Oyuncuları VCT 2022 Formatından Memnun Değil

Profesyonel VALORANT oyuncuları, Riot'un VCT 2022 turnuvası için uyguladığı değişikliklerden memnun olmadıklarını ve yapılan değişiklikleri mantıksız bulduklarını dile getirdi.

VALORANT Champions Tour, başarılı bir yılı geride bırakırken Riot, gelecek yılı daha iyi yapmak için elinden gelen her şeyi yapmıyor. Ancak Riot'un iyi niyet ile yaptığı değişiklikler topluluk tarafından karışık tepkiler gördü. Özellikler profesyonel oyuncular yeni formatı oldukça eleştirdi.

Yapılan değişiklikler arasından VCT sürecinin 3 Aşama'dan 2 Aşama'ya düşürülmesi, ve Challengers etkinliklerine katılacak olan takımların artık kendi içlerinde farklı eleme sistemleri ile (Açık/Kapalı Eleme, Ana Etkinlik ardından Playofflar) belirlenmesi yerine tek bir Açık Eleme ile belirlenecek olması var.

Bazı topluluk üyeleri, herkesin katılabileceği Açık Eleme sistemini iyi bir değişiklik olarak yorumlarken bazıları da bu sistemin, profesyonel oyuncu ve takımları bütün bit senelik Riot etkinliklerinin çoğuna katılmaktan alıkoyabileceğini ileri sürdü. VCT 2021 sisteminde, Açık Elemeler'in yanı sıra, profesyonel takımların önceki başarılarına göre davet aldığı Kapalı Elemeler de vardı. Ancak yeni sistem ile her takım Açık Elemeler'den geçmek zorunda.

Kuzey Amerika takımı Team Envy oyuncusu Jaccob "yay" Whiteaker, yeni VCT formatına dair endişelerini 30 Aralık günü Twitter üzerinden dile getirdi. Oyuncu, özellikle herhangi bir Açık Eleme'de kaybetmenin, aylarca resmi Riot turnuvalarında oynayamamak anlamına geldiğini vurguladı.

"Önümüzdeki VCT'de bir Açık Eleme kaybetmenin, ileriki 5-6 ay içerisinde oynanacak olan Riot etkinliklerine katılamayacak olmanız anlamına gelmesi biraz berbat değil mi? Özellikle de oyuna birçok değişiklik gelmek üzereyken (dengelemeler + Chamber ve Yoru için düzenlemeler ve yeni ajan)"

yay'in tweetinin altında birçok profesyonel oyuncu daha fikirlerini beyan etti. Built By Gamers takımının IGL'i Jake "Poach" Brumleve, tek bir eleme turnuvası ile kendinizi kanıtlamanın oldukça mantıksız bulduğunu dile getirdi.

"Geçen seneki VCT formatı, anlaması zor, kafa karıştırıcı ve bunaltıcıydı ancak mükemmele yakın bir formattı. Görünen o ki rekabet gelişimi konusunda geriye gittik. Bütün bir VCT yılı için kendinizi kanıtlamak adına tek bir eleme olması çok mantıksız."

Ghost Gaming Ana Koçu Adam" kaplan" Kaplan da yeni sistemi adaletsiz bulduğunu dile getirdi:

"İlk Açık Eleme'de ilk 12'ye girememek demek Mayıs'a kadar turnuva dışısınız demek. 2. Eleme'de başarısız olmak ise, yılın sonuna kadar resmi Riot turnuvalarının dışında kaldınız demek. Her Challenger etkinliği özelinde, 12 takım için 7 haftalık round robin/playoff formatında oynanacak turnuva, birçok profesyonel takımı ve yatırımcısı olan bir bölge için oldukça dışlayıcı."

"Bu, 12 takım için ikincil bir turnuva olsaydı anlayışla karşılayabilirdim ancak durum bu değil. yay'in de dediği gibi, özellikle meta tamamen yeni olacağından dolayı, tek bir Açık Eleme'nin eline çok fazla şey veriliyor ve bu tek etkinlik, kader değiştirici oluyor. 2022 sezonu için profesyonel organizasyonları, oyuncuları ve koçları oldukça güvensiz ve tehlikeli bir pozisyonda bırakıyor."

VCT 2022'nin resmi takvimi henüz açıklanmadı, ancak takımlardaki değişiklikler ve "underdog" takımlar ile beraber, bizi rekabet dolu bir yıl bekliyor gibi gözüküyor!

Esporgazetesi - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet