VALORANT Kasım Ayı Kafe Turnuvaları başlıyor! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

VALORANT Kasım Ayı Kafe Turnuvaları başlıyor!

Playerbros - Haberler | Gamegar
VALORANT Kasım Ayı Kafe Turnuvaları başlıyor!

VALORANT Kasım Ayı Kafe Turnuvaları 24 farklı internet kafede başlıyor!

Riot Games'in son zamanlarda gündemimizde düşmeyen FPS oyunu VALORANT Kasım Ayı Kafe Turnuvaları ile tekrar tüm dikkatleri üzerine çekti.

24 farklı kafede düzenlenecek etkinlikler 13-28 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

VALORANT Kasım Ayı Kafe Turnuvaları'nın gerçekleştirileceği kafeler ve bilgileri

Tarih

Kafe Adı

Adres

13.11.2021

Espor Arena

Hürriyet, Osmaniye Cd. No: 47, 55030 İlkadım/Samsun

13.11.2021

Class Game Center

Medya mahallesi 180 sokak Arslan 1 Apt 4/A Diyarbakır/Kayapınar

13.11.2021

Moonlight Game Area

Güzelyalı, Yavuz Selim Cd. No: 9 D: E, 34903 Pendik/İstanbul

13.11.2021

Refresh İnternet Cafe

Fevzi çakmak mahallesi Gebzeli cd no 17-a küçükköy, 34100 Gaziosmanpaşa/İstanbul

13.11.2021

Zirve Gaming

Günaydın Mah Terziler Cad No: 59/B (Gözde Ayakkabı Karşısı) Balıkesir/Bandırma

14.11.2021

Özgür İnternet

Eryaman, Yurtiçi Kargo Eryaman Şubesi Yanı, 4. Cd. No: 22/A, 06824 Etimesgut/Ankara

14.11.2021

Nms Game Center

Osman gazi mahallesi, Zeki Hafız caddesi, 393 sokak, no: 25/A1 Haliliye/Şanlıurfa

14.11.2021

Elania Gaming

Bahçeşehir 2. Kısım, Bariş Sok. 1l, 34538 Başakşehir/İstanbul

14.11.2021

Kafe X Tekirdag

Ertuğrul, Hüseyin Pehlivan Cd. No: 22, 59100 Süleymanpaşa/Tekirdağ

20.11.2021

Dora

Yenibağlar, Yılmaz Büyükerşen Blv no: 136, 26170 Tepebaşı/Eskişehir

20.11.2021

Efes Game Center

Osmaniye Mahallesi 81010 Sokak No : 36, 33001 Mersin/Toroslar

20.11.2021

Energy Game Arena

Arapzade mahallesi- Orhanbey Caddesi - No 4/A Orhangazi/Bursa

20.11.2021

Red Fox Arena

Bağlarbaşı Mah, Yeni Çk. no: 4/a, 34844 Maltepe/İstanbul

21.11.2021

İnn2 Game Center

Toros Mahallesi Ali Sepici Bulv. Özen Apt. 9/C, 01170 Çukurova/Adana

21.11.2021

XGame E-Spor Arena

Adnan Kahveci Mahallesi, Çalışlar Cd. No: 1, 34528 Beylikdüzü Osb/Beylikdüzü/İstanbul

21.11.2021

Go Game Arena

1713 Sok Tuna Mah No: 37/A Tiyatro Sokağı İzmir/Karşıyaka

21.11.2021

Doğan E-Spor Bursa

Duaçınarı, Bedir Sk. no: 5/A, 16270 Yıldırım/Bursa

27.11.2021

Tim Net

Aktekke, Merkez, Serenler Sk No: 7/A, 37200 Kastamonu Merkez/Kastamonu

27.11.2021

Player1

Ahatlı Mah Ulusoy Cad No: 78/B Antalya/Kepez

27.11.2021

Sinerji E-Spor

Atakent, Alemdağ Cd No: 370, 34760 Ümraniye/İstanbul

28.11.2021

Anka Espor

Meşrutiyet, Konur Sok. No: 24/A, 06420 Çankaya/Ankara

28.11.2021

Planet Game Center

Güneykent mah 216, Nolu Cd no: 92/A, 27470 Şahinbey/Gaziantep

28.11.2021

Altun GameArena

Merkez, Albay Burak Cd. No: 24 D: 24, 41650 Gölcük/Kocaeli

28.11.2021

Kardelen İnternet

Emirbeyazıt Mah çaylılar Sok Konak Apt No: 1/C Muğla/Menteşe

VALORANT Kasım Ayı Kafe Turnuvaları Ödülleri

Takım: 5 adet VALORANT Sırt Çantası + 5 adet 150 TL'lik Hediye Çeki

Takım: 5 adet 150 TL'lik Hediye Çeki

Takım: 5 adet 125 TL'lik Hediye Çeki

Takım: 5 adet 100 TL'lik Hediye Çeki

Kayıt formu:  https://forms.gle/F3uQAd3LLWCH…

Tüm turnuvalar ve etkinlikler saat 10.00'da başlayacaktır.

Playerbros - Son Dakika Haberleri
Twitch'ten kara para aklayan yayıncılara karşı ilk adım! Skandalı itiraf eden isimlerin peşine düştüler

Twitch'ten kara para aklayan yayıncılara karşı ilk adım! Skandalı itiraf eden isimlerin peşine düştüler
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title