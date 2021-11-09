VALORANT Kasım Ayı Kafe Turnuvaları başlıyor!

Tarih
Kafe Adı
Adres
13.11.2021
Espor Arena
Hürriyet, Osmaniye Cd. No: 47, 55030 İlkadım/Samsun
13.11.2021
Class Game Center
Medya mahallesi 180 sokak Arslan 1 Apt 4/A Diyarbakır/Kayapınar
13.11.2021
Moonlight Game Area
Güzelyalı, Yavuz Selim Cd. No: 9 D: E, 34903 Pendik/İstanbul
13.11.2021
Refresh İnternet Cafe
Fevzi çakmak mahallesi Gebzeli cd no 17-a küçükköy, 34100 Gaziosmanpaşa/İstanbul
13.11.2021
Zirve Gaming
Günaydın Mah Terziler Cad No: 59/B (Gözde Ayakkabı Karşısı) Balıkesir/Bandırma
14.11.2021
Özgür İnternet
Eryaman, Yurtiçi Kargo Eryaman Şubesi Yanı, 4. Cd. No: 22/A, 06824 Etimesgut/Ankara
14.11.2021
Nms Game Center
Osman gazi mahallesi, Zeki Hafız caddesi, 393 sokak, no: 25/A1 Haliliye/Şanlıurfa
14.11.2021
Elania Gaming
Bahçeşehir 2. Kısım, Bariş Sok. 1l, 34538 Başakşehir/İstanbul
14.11.2021
Kafe X Tekirdag
Ertuğrul, Hüseyin Pehlivan Cd. No: 22, 59100 Süleymanpaşa/Tekirdağ
20.11.2021
Dora
Yenibağlar, Yılmaz Büyükerşen Blv no: 136, 26170 Tepebaşı/Eskişehir
20.11.2021
Efes Game Center
Osmaniye Mahallesi 81010 Sokak No : 36, 33001 Mersin/Toroslar
20.11.2021
Energy Game Arena
Arapzade mahallesi- Orhanbey Caddesi - No 4/A Orhangazi/Bursa
20.11.2021
Red Fox Arena
Bağlarbaşı Mah, Yeni Çk. no: 4/a, 34844 Maltepe/İstanbul
21.11.2021
İnn2 Game Center
Toros Mahallesi Ali Sepici Bulv. Özen Apt. 9/C, 01170 Çukurova/Adana
21.11.2021
XGame E-Spor Arena
Adnan Kahveci Mahallesi, Çalışlar Cd. No: 1, 34528 Beylikdüzü Osb/Beylikdüzü/İstanbul
21.11.2021
Go Game Arena
1713 Sok Tuna Mah No: 37/A Tiyatro Sokağı İzmir/Karşıyaka
21.11.2021
Doğan E-Spor Bursa
Duaçınarı, Bedir Sk. no: 5/A, 16270 Yıldırım/Bursa
27.11.2021
Tim Net
Aktekke, Merkez, Serenler Sk No: 7/A, 37200 Kastamonu Merkez/Kastamonu
27.11.2021
Player1
Ahatlı Mah Ulusoy Cad No: 78/B Antalya/Kepez
27.11.2021
Sinerji E-Spor
Atakent, Alemdağ Cd No: 370, 34760 Ümraniye/İstanbul
28.11.2021
Anka Espor
Meşrutiyet, Konur Sok. No: 24/A, 06420 Çankaya/Ankara
28.11.2021
Planet Game Center
Güneykent mah 216, Nolu Cd no: 92/A, 27470 Şahinbey/Gaziantep
28.11.2021
Altun GameArena
Merkez, Albay Burak Cd. No: 24 D: 24, 41650 Gölcük/Kocaeli
28.11.2021
Kardelen İnternet
Emirbeyazıt Mah çaylılar Sok Konak Apt No: 1/C Muğla/Menteşe
Tüm turnuvalar ve etkinlikler saat 10.00'da başlayacaktır.