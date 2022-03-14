Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek? 2022 Nisan Gece Pazarı çıkış tarihi!

Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Riot Games tarafından geliştirilip yayınlanan Valorant, 2020 yılında piyasaya sürülmesinin ardından FPS dünyasının en çok ilgi gören oyunlarından bir tanesi haline geldi. Valorant'ta yer alan her oyuncuya özel olan gece pazarının çıkış tarihi ne zaman? Valorant Nisan 2022 gece pazarı ne zaman gelecek?

Valorant oyuncularının merakla beklediği gece pazarında toplam 6 adet kaplamanın bulunduğu, her oyuncuya özel olarak ve daha ucuz bir şekilde sunulan gece pazarının çıkış tarihi her zaman olduğu gibi bilinmiyor.

VALORANT GECE PAZARI NE ZAMAN GELECEK?

Gece pazarı Valorant'a ortalama olarak 2 ayda bir gelmektedir. En son Aralık ayında oyuncular mağazasında beliren gece pazarının Nisan 2022'de Valorant'a gelmesi bekleniyor. Valorant Gece Pazarı, size özel rasgele 6 silah kaplamasından oluşan bir koleksiyon. Kaplamaları tıpkı Mağaza'dan alır gibi alabilirsiniz.

BİR SONRAKİ VALORANT GECE PAZARI NE ZAMAN?

Bir sonraki Valorant Gece Pazarı'nın ne zaman olacağını tahmin edebilir miyiz? Pek sayılmaz. Pop-up dükkanın tarihleri yakından korunan bir sırdır ve geleneksel olarak önceki tarihlerde çok fazla bir desen bulunmamıştır.

VALORANT GECE PAZARI NEDİR?

Valorant Gece Pazarı, size özel rasgele 6 silah kaplamasından oluşan bir koleksiyon. Kaplamaları tıpkı Mağaza'dan alır gibi alabilirsiniz. Gece Pazarı, indirimli bir şekilde sadece size özel olarak rastgele oluşan 6 silah kaplamasından oluşmaktadır.

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