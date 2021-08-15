VALORANT EMEA Challengers Playoff 4. gün maçları başlıyor!

Temsilcimiz Fire Flux Esports bugün mücadele edecek!

VALORANT'ın Berlin'deki OFFLINE finali için kıran kırana mücadelenin verildiği VALORANT EMEA Challengers Playoff 4. gün maçları başlıyor.

Dün oynanan maçların ardından kaybeden takımlar Lower Bracket'a düşerken kazanan takımlar ise yollarına Upper Bracket'tan devam ediyor. Bugünün karşılaşmalarına geçmeden hemen önce dün oynanan karşılaşmalara birlikte göz atalım. Dün toplam 4 karşılaşma oynandı. Bu karşılaşmalar ise şu şekildeydi:

SuperMassive Blaze x FunPlus Phoenix (2-0) (FunPlus Phoenix Lower Bracket'a düştü.)

G2 Esports x Oxygen Esports (2-0) (Oxygen Esports Lower Bracket'a düştü.)

Oxygen Esports x Team Liquid (2-0) (Oxygen Esports turnuvaya veda etti.)

FunPlus Phoenix - forZe (1-2) (FunPlus Phoenix turnuvaya veda etti.)

Temsilcimiz SuperMassive Blaze güçlü rakibi FunPlus Phoenix'i 2-0 gibi ezici bir üstünlükle geçerken Oxygen Esports ise aldığı 2 mağlubiyet ile turnuvaya veda etti. SuperMassive Blaze'in bir sonraki turdaki rakibi ise G2 Esports oldu.

15 Ağustos Pazar yani bugün ise toplam 2 maç oynanacak. Günün karşılaşmalarında ise temsilcimiz Fire Flux Esports mücadele edecek. Bugünün karşılaşmaları ise şu şekilde:

Guild Esports x Fire Flux Esports (16.00)

Natus Vincere x Giants Gaming (18.00)

Playerbros ekibi olarak temsilcimiz Fire Flux Esports'a Lower Bracket yolunda başarılar dileriz!

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Kaynak: Playerbros