Valorant çöktü mü 12 Eylül Cuma? Valorant ne zaman düzelir?

12 Eylül günü birçok Valorant kullanıcısı, oyuna bağlanamama, giriş ekranında takılma ya da oyunun hiç açılmaması gibi sorunlarla karşılaşıyor. Bu tür hatalar, çoğu zaman oyunun sunucularında yaşanan teknik aksaklıklar ya da planlı bakım çalışmaları sırasında ortaya çıkabiliyor. Peki, Valorant şu anda neden erişime kapalı? Türkiye'deki sunucular hangi konumda yer alıyor ve İstanbul'da özel bir sunucu mevcut mu? İşte 12 Eylül itibarıyla beklenen gelişmeler...

VALORANT NEDİR?

Valorant, Riot Games tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak sunulan rekabetçi bir taktiksel nişancı oyunudur. İlk olarak Ekim 2019'da "Project A" adıyla tanıtılan oyun, 7 Nisan 2020'de sınırlı erişimli kapalı betaya açılmıştır. Yoğun ilgi gören bu süreçten sonra, Valorant 2 Haziran 2020'de resmi çıkışını yapmıştır. Takım odaklı oynanışı ve strateji gerektiren yapısıyla kısa sürede geniş bir oyuncu kitlesine ulaşmıştır.

VALORANT SORUN MU YAŞIYOR?

Oyunculardan gelen bildirimler, Valorant'ta erişim ve bağlantı problemleri yaşandığını gösteriyor. Şu ana kadar Riot Games tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Oyuncular, sorunun kaynağı ve çözümü hakkında gelecek güncellemeleri bekliyor.

İşte hata raporu: