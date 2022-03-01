VALORANT 4. Bölüm 2. Kısım'daki Yenilikler

VALORANT 4. Bölüm 2. Kısım ile devam ediyor! Yeni kısımda bizleri, güçlendirilmiş bir Yoru ve değiştirilmiş bir Icebox haritası bekliyor. Ayrıca Kontrol Uzmanları ile ilgili düzenlemeler de yolda! Ajanlara ve haritalara gelen değişikliklerin yanı sıra ilk Topluluk Bileti'nin ve yeni silah kaplama setinin detaylarına haberin devamında ulaşabilirsiniz!

Bu yılın başında duyurduğumuz üzere 4. Bölüm 2. Kısım'da yeni ajanı ve haritayı bir kenara bırakarak oyuna iyice bir bakıp ilgilenmemiz gereken alanlara ekstra yoğunlaşacağız. Bu çalışmalarımıza uzun bir süredir beklenen Yoru yenilemesi de dahil. Ayrıca, Kontrol Uzmanı ajanları daha net bir şekilde tanımlayacak ve yama notlarını normal seyrinde yayınlayacağız.

Bu güncellemelerle ilgili ayrıntılı bilgiler için gözünüz haberler sayfamızda olsun. İlk Topluluk Savaş Bileti ve Gaia'nın İntikamı kaplaması da bu kısımda geliyor!

YORU YENİLEMESİ

Yoru biraz silkelenip toparlandıktan sonra oyunun en çakal ajanı olarak savaş alanına geri dönüyor. Yoru yenilemesiyle ilgili ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz, sizi en son yayınladığımız geliştirici makalemize bekleriz.

KONTROL UZMANI AJAN DÜZENLEMELERİ

VALORANT'taki Kontrol Uzmanları savaşı takımlarının planına göre şekillendiriyor. Omen, Brimstone, Astra ve Viper bu işin ustası. Fakat bu ajanların hepsinin kendi yetenekleriyle parlamasını istiyoruz. Bu nedenle de Kontrol Uzmanlarının hepsinde ayrı ayrı düzenlemeler yapacak ve birbirlerinden daha farklı profiller yakalamaya çalışacağız.

ICEBOX DÜZENLEMESİ

Buz gibi soğukta savaşırken, doğru yerde konum almak her şeyden daha önemli. B Bölgesi'nde Spike yerleştirdikten sonra yapılabilecekleri yeniden elden geçirmek ve bazı yaşam kalitesi iyileştirmeleri yapmak için Icebox'u düzenleyeceğiz. Tabii, stratejiler de biraz değişecek.

TOPLULUK SAVAŞ BİLETİ

2. Kısım Savaş Bileti'nde toplulukların kullandığı popüler internet şakaları ve temaları spreylere, unvanlara ve uğurlara uyarladık.

Bu Savaş Bileti'ni hazırlarken dünyanın dört bir yanındaki oyuncuların da kendilerinden bir şeyler bulabilmesini istedik. Bu yüzden de, bölgesel ekiplerimizle güçlerimizi birleştirerek oyuncuların kendilerine yakın bulabilecekleri yerel şakalar, gelenekler ve söyleyişlerden ilham alan içerikler üzerinde çalıştık. Toksik oyunculara Jett'in "Orada Dur!" spreyiyle hop diyebilir, Raze'in "Dalgana Bak" spreyiyle düşmanlarınıza meydan okuyabilir veya Ramen uğuruyla en sevdiğiniz yemeği her daim yanınızda tutabilirsiniz. İlk Topluluk Savaş Bileti için çok GENİŞ bir yelpazeden birçok farklı fikri bir araya getirdik.

Öne çıkan diğer yenilikler için okumaya devam edin.

YENİ PAKET: GAIA'NIN İNTİKAMI

Silah kaplamaları arasına gizemli ve bir o kadar da büyülü bir üye katılıyor. Yeni paket, insan ırkının hakimiyetinden öncesine dayanan büyülü ağaçlardan doğdu. Ağaç kökleri, ormanı ona zarar vermeye niyetlenenlerden koruyacak kristallere hükmediyor. Tabii bu silahları kullanarak kötüleri de etkisiz hale getirebilirsiniz.

Kaynak: https://playvalorant.com/tr-tr/news/announcements/valorant-4-bolum-2-kisim-daki-yenilikler/

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