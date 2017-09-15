Valiz İçinde Yurt Dışına Kaçmaya Çalışırken Yakalandı

Sarp Sınır Kapısı'ndan yaya olarak Türkiye'den Gürcistan'a geçmeye çalışan Gürcistan uyruklu şahsın taşıdığı valizde Rus uyruklu genç bir kadın yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Sarp Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince, rutin kontrol ve istihbarı çalışmalar ile Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'den çıkış yaya koridorunda, polis-pasaport işlemlerini yapmak için beraberinde taşıdığı mavi renkli büyük boy valizle gelen Gürcü uyruklu Domentı Surmanıdze (46), isimli erkek şahsın hareketlerinden şüphelenildi. Polis ekipleri şahıstan valizini açması istendi. Valizin açılması üzerine içinden Rusya uyruklu olduğu tespit edilen Angelına Samusenko (27) isimli bayan çıktı. Ekipler, bayan üzerinden çıkan kimliğin Emniyet Şube Müdürlüğü'nce yapılan sorgulamasında, yurda giriş yasağı olduğu tespit edildi. Konu, nöbetçi Hopa Cumhuriyet Savcısı'na bildirilerek, alınan talimatlar doğrultusunda işlem yapıldığı bildirildi. Burada yapılan kontrollerde Angelına Samusenko'nun pasaportunda bulunan 14 Eylül 2017 tarihli çıkış kaşesinin tamamen sahte olduğunu tespit edildi.



Yapılan tahdit sorgusunda Antalya Kemer Sulh Ceza Hakimliği tarafından mahkeme kararının olduğunun (taksirle adam öldürmeye sebebiyet verme) suçundan arandığı ve yurt dışına çıkış yasağı bulunduğunu belirlendi.



Emniyetteki işlemlerin ardından gözaltına alınan Gürcü Domentı Surmanıdze ile Rusya uyruklu Angelına Samusenko'nun gerekli yasal işlemlerinin ardından Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne teslim edildi.



Antalya'da yaralamalı trafik kazasına karışmış



Antalya'nın Kemer ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde bahçıvan olarak çalışan 6 çocuk babası Mehmet Akburak'a (67) 13 Mayıs'ta iş çıkışı bisikletiyle Atatürk Bulvarı üzerinde giderken Rus uyruklu Angelina Samusenko idaresindeki 07 CTD 84 plakalı otomobil çarpmıştı. Otomobilin çarpmasıyla havaya fırlayan Akburak ağır yaralandığı olayla ilgili olarak Rus uyruklu Samusenko'nun hakkında mahkemece yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu öğrenildi. - ARTVİN