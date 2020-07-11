Valiye okuyamadığını söyleyen tarım işçisi kız çocuğu: Hemşire olmak istiyorum
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Ayasofya, 86 yıl sonra ibadete açıldı! İlk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak.

Valiye okuyamadığını söyleyen tarım işçisi kız çocuğu: Hemşire olmak istiyorum

AKSARAY'da meyve bahçesinde yevmiyeli olarak çalışırken ziyarete gelen Vali Hamza Aydoğdu'ya maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimine devam edemediğini söyleyen Ayşenur Göktaş, gözyaşlarını tutamadı.

Valiye okuyamadığını söyleyen tarım işçisi kız çocuğu: Hemşire olmak istiyorum
11.07.2020 10:07 | Son Güncelleme: 11.07.2020 10:11

AKSARAY'da meyve bahçesinde yevmiyeli olarak çalışırken ziyarete gelen Vali Hamza Aydoğdu'ya maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimine devam edemediğini söyleyen Ayşenur Göktaş, gözyaşlarını tutamadı. Bunun üzerine Vali Hamzaoğlu, "Ağlama beni de ağlatacaksın. Kız çocukları gidecekler, merkezde yurtta kalacaklar. Pansiyon giderlerini de biz karşılayacağız" diyerek, Göktaş'a yardım edeceğini söyledi. Güzel haberi alan Ayşenur, "Annem ve ben çok sevindik. Annem beni okutmak istiyordu ama okutamamıştı. Devlet bizim elimizden tuttu. Valimize teşekkür ediyorum" dedi. 

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nden Aksaray'a Vali olarak atanan Hamza Aydoğdu, önceki gün Kargın köyünü ziyaret etti. Ziyaretinde Kadın Kalkınma Kooperatifi'nin meyve bahçesine giden Aydoğdu, kadın işçilerle sohbet ederken kız çocuklarını gördü. Aydoğdu, kız çocuklarına okula gidip, gitmediklerini sordu. Kız çocuklarından Ayşenur Göktaş, Atatürk Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi olduğunu, ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle okulu bırakmak zorunda kaldığını anlattı. Gözyaşlarını tutamayan Ayşenur'u gören Vali Aydoğdu, "Sen okuyacaksın, seni biz okutacağız. Ağlama beni de ağlatacaksın. Kız çocukları gidecekler merkezde yurtta kalacaklar. Pansiyon giderlerini de biz karşılayacağız" diyerek Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'ı aradı ve Ayşenur ile aynı durumdaki öğrencilerin eğitim sorunun halledilmesi için talimat verdi. Kartal, dün Ayşenur'u arayıp, kendisinden bilgi aldı.

'VALİM BANA UMUT OLDU' Atatürk Anadolu Lisesi'ne bu yıl başladığını, ancak maddi imkansızlıktan devam edemediğini belirten Ayşenur Göktaş, hemşire olmak istediğini söyledi. Okulların açılmasını dört gözle beklediğini belirten Ayşenir, şöyle konuştu: "Valim bana umut oldu. Çok mutlu olduk. Annem de çok sevindi. Benim okumamı en çok annem istiyordu. Ben liseye gittim ama maddi durumlardan dolayı devam edemedim. Ağabeyim Mehmet de lisede okuyor. Babam ikimizi de okutamayacağını söyledi. Çalıştığımız meyve bahçesine Vali Bey'in geleceğini söylediler. Ben de annemle birlikte gittim. Vali Bey biz çalışırken 'Okuyor musunuz?' diye sordu. Ben de arkadaşımla beraber maddi sıkıntılardan dolayı okuyamadığımızı söyledim. O da bize yardım edeceğini söyledi. Bugün de İl Milli Eğitim Müdürü benimle telefonda görüşerek, her türlü desteği vereceklerini söyledi. Annem ve ben çok sevindik, annem beni okutmak istiyordu ama okutamamıştı. Devlet bizim elimizden tuttu. Valimize teşekkür ediyorum. Bana ve Edanur arkadaşıma umut oldu. Okulların açılmasını, artık dört gözle bekliyorum. Artık kesin okuyacağım."'MADDİ DURUMUMUZ EL VERMEDİĞİ İÇİN OKUTAMADIK'Geçirdiği trafik kazası sonucu ağır işlerde çalışamadığını ifade eden baba Ahmet Göktaş, "Ben otellerde mevsimlik işçi olarak çalışıyorum. Trafik kazası geçirdiğim için ağır işlerde çalışamıyorum. İki defa ameliyat oldum. Kızım Ayşenur, Anadolu Lisesi'ni kazandı, okul yatılı olduğu halde maddi durumumuz el vermediği için okutamadık. Bir oğlum, meslek lisesinde okuyor. Valimiz köyümüzü ziyaret etti. Durumu öğrenmiş. Gerekli yerleri bilgilendirmiş. İnşallah Valimizin yardımıyla kızımız okuyacak. Sağ olsun Milli Eğitim Müdürümüz okutacağına söz verdi. İnşallah hayırlısı olsun. İki çocuğumu okutamadığımdan dolayı birisini almak zorunda kalmıştım" diye konuştu. Ayşenur Göktaş ile aynı kaderi paylaşan ve Vali Aydoğdu'ya Ayşenur gibi okuyamadığını belirten lise birinci sınıf öğrencisi Edanur Katı, "Yan komşumuz Ayşenur ile maddi durumlarımız nedeniyle okuyamadık. Ayşenur ile birlikte konuştuk. Okumaya gayret edeceğiz. Sayın Valimize çok teşekkür ediyoruz" dedi. 

Kargın köyü muhtarı Orhan Keser de, "Valimiz köyümüze ziyarete geldi. Çocuklarımızın maddi durumlarının iyi olmadığını, onların gözyaşlarına boğulduklarını gördü. Bütün birimlerini faaliyete geçirdi. Çok teşekkür ederiz" dedi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi Güncel
Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim Güncel
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor Magazin
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti Ekonomi
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
Ayasofya Camii'nin halılarının masrafını Cumhurbaşkanı Erdoğan mı karşıladı? Tarihçi isim onu işaret etti Güncel
Ayasofya Camii'nin halılarının masrafını Cumhurbaşkanı Erdoğan mı karşıladı? Tarihçi isim onu işaret etti
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından 'Atatürk'e dua etmeliyiz' yorumu
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından "Atatürk'e dua etmeliyiz" yorumu
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
Ayasofya'nın yeniden cami olmasına dünyadan destek yağdı
Ayasofya'nın yeniden cami olmasına dünyadan destek yağdı
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den 'Pişman mısınız?' sorusuna tepki çeken yanıt
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
Mozaikler kapatılacak mı? Gözler salı gününe çevrildi; ilk namaz böyle olacak!
Mozaikler kapatılacak mı? Gözler salı gününe çevrildi; ilk namaz böyle olacak!
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu
Karaciğer yağlanmasına iyi gelen lavanta balı bu yıl 50 lira zamlandı
Karaciğer yağlanmasına iyi gelen lavanta balı bu yıl 50 lira zamlandı
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
Manchester United'lı Fernandes, İngiltere'de üst üste iki kez ayın futbolcusu seçildi
Manchester United'lı Fernandes, İngiltere'de üst üste iki kez ayın futbolcusu seçildi
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Balıkesir'de AK Parti'nin 5 ilçe başkanı istifa etti
Balıkesir'de AK Parti'nin 5 ilçe başkanı istifa etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Murat Kurum Hüseyin Filiz Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Cem Davran Sezen Aksu Gülben Ergen
Spor Ali Koç Fatih Terim Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Sofiane Feghouli
Daha Fazla Karar Temmuz Antalya Ayasofya
Şu an buradasınız: Valiye okuyamadığını söyleyen tarım işçisi kız çocuğu: Hemşire olmak istiyorum - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 10:11:08. #1.15#
title