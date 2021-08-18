Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek Altunhisar İlçesini Ziyaret Etti 17.08.2021
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Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek Altunhisar İlçesini Ziyaret Etti 17.08.2021

Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek Altunhisar İlçesini Ziyaret Etti 17.08.2021
Habermetre - Haberler | Toplum

İlçe, belde ve köy ziyaretleri kapsamında Altunhisar ilçesine giden Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek, Kaymakamlık ve belediye ziyaretinin ardından ilçedeki kamu kurumlarında incelemelerde bulundu.

İlçe, belde ve köy ziyaretleri kapsamında Altunhisar ilçesine giden Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek, Kaymakamlık ve belediye ziyaretinin ardından ilçedeki kamu kurumlarında incelemelerde bulundu.

İl Jandarma Komutanı J. Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve ilgili kurum müdürleri birlikteliğinde gerçekleştirdiği ziyaretlerinde Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek'i Kaymakam Doğukan Mızrak, Altunhisar Belediye Başkanı Vedat Kirazcı ve kurum müdürleri karşıladılar.

Ziyaretlerinin ilkini Altunhisar Kaymakamlığına gerçekleştiren Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek, Kaymakam Doğukan Mızrak'tan ilçenin genel durumu hakkında bilgi aldı.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından kamu kurumlarını tek tek gezen Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek, kurumlarda incelemelerde bulunarak çalışan personele kolaylıklar diledi.

Ziyaretlerine Altunhisar'da faaliyete başlayan tekstil atölyesi ile devam eden Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek, "İlçede istihdam sağlayan özel sektörün ve tüm girişimcilerimizin destekçisiyiz. Ümit ediyorum ki; ilçemiz çok kısa bir zaman içerisinde tekstil alanında adını duyuracaktır. İstihdam sağlayan böyle bir işletme kurduğu için ben girişimci kardeşime teşekkür ediyorum" dedi.

Tekstil atölyesi çalışanları ile tek tek sohbet ederek işlerinde kolaylıklar dileyen Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek, daha sonra Altunhisar Belediyesini ziyaret etti.

Altunhisar belediye Başkanı Vedat Kirazcı ile bir süre görüşen Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek, Başkan Kirazcı'dan belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Altunhisar Belediye Meclisinin 13. 08. 2021 tarih ve 2021/25 Sayılı kararı ile "Fahri Hemşerilik" beratını Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek'e Belediye Başkanı Vedat Kirazcı takdim etti.

Başkan Kirazcı takdim esnasında yaptığı konuşmasında; "Altunhisar sevginizden dolayı sizi 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18 maddesinin (r) fıkrasına istinaden fahri hemşehrimiz ilan ettik, bu unvanın nişanesi olarak Fahri Hemşehrilik Beratını size takdim etmek istiyorum" dedi.

Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek ise Altunhisar ilçesinin vermiş olduğu beratın almış olduğu en özel ve anlamlı belgelerden birisi olduğunu belirterek; Başkan Vedat Kirazcı'ya Belediye Meclis Üyelerine ve Altunhisar halkına teşekkür etti.

Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek, Altunhisar ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye başta olmak üzere tüm kurumların çalışma konusunda bir ahenk içerisinde olduğunu belirterek; "Kaymakamlığımız koordinesinde gerek belediye gerek diğer kurumlarımız gerekse vatandaşlarımız birlikte hareket ederek Altunhisar ilçesini ekonomik, kültürel ve sosyal yönden hak ettiği seviyelere çıkarmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerine inancım sonsuzdur.

İnanıyorum ki; biraz önce ziyaretimizdeki tekstil atölyelerinin sayısı artarak Altunhisar ilçemizin kalkınması kalıcı ve sürekli olacaktır. Bizler de, Devlet olarak bu atılımları gerçekleştirmenin yanında özel sektörün atılımlarının da önünü açma gayretinde olacağız. " dedi.

Ziyaret ve incelemelerine ilçede faaliyet gösteren tarım işletmeleri ile devam eden Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek daha sonra ilçeden ayırıldı.

Kaynak: Habermetre

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Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek Altunhisar İlçesini Ziyaret Etti 17.08.2021 - Haberler
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