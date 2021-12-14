Valimiz Oktay Çağatay Başkanlığında Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

BİTLİS (Habermetre) - Vali Oktay Çağatay, Bitlis Merkeze bağlı mahalle ve köy muhtarlarıyla toplantıda bir araya geldi. Valilik Konferans salonunda gerçekleşen toplantıya, Vali Oktay Çağatay, Vali Yardımcıları Furkan Seyman, İzzet Cem Eser, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Jandarma Asayiş Komutanı Yarbay İsmail Güdül, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Vali Oktay Çağatay, toplantıda yaptığı konuşmada "Jandarmamızın ilimizde son dönemde yapmış olduğu başarılı operasyonlar ile Bitlis'imiz artık daha güvenli bir şehre dönüştü. Artan huzur ve güven ortamı ile ilimize yapılan yatırımlar her geçen gün artıyor, yatırımlar sonucunda ise artık Bitlis'te istihdam sorununu kalmayacak. " dedi.

Vali Oktay Çağatay'ın konuşmasından sonra Mahalle ve Köy Muhtarları söz alarak isteklerini ve sorunlarını dile getirdiler.

Toplantıda Vali Oktay Çağatay tarafından, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman SOYLU'nun himayelerinde 19 Ekim Muhtarlar günü münasebetiyle Ankara ilinde oluşturulan Muhtarlar Hatıra Ormanı'nda dünyaya nefes olmak için hayata geçirilen ve Türkiye'deki tüm muhtarlarımız adına bir fidanın toprakla buluşturulduğu fidan dikim etkinliği anısına Sayın Bakanımızın imzasıyla muhtarlarımız adına düzenlenen "Fidan Dikim Sertifikaları" ilimiz köy ve mahalle muhtarlarına verildi.

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