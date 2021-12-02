Valimiz Mustafa MASATLI Kamu Hizmetleri Değerlendirme Toplantısına Başkanlık Etti

Valimiz Mustafa Masatlı İlimiz genelinde sunulan kamu hizmetleri ile kamu yatırımlarının genel değerlendirmesinin yapıldığı toplantıya başkanlık etti. Toplantıda ayrıca Vali Yardımcıları ve İlçe Kaymakamları ile İl Özel İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, DSİ Şube Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından İl Müdürleri yer aldı.

Valimiz Mustafa Masatlı toplantının açılışında yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Ülkemizde son dönemde zaman zaman karşılaşılan mevcut ürünlerin stokçuluk yoluyla satışının kısıtlanması durumuna İlimizde asla müsaade edilmeyecektir. Bu konuda Ticaret İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere ilgili kurumlarımız gerekli cezai müeyyideleri istisnasız şekilde uygulayacaktır.

Şehit Aileleri ve Gazilerimiz, öksüz ve yetimler, ihtiyaç sahipleri, yaşlılarımız ve engellilerimize yönelik faaliyetler de aynı şekilde ilçe kaymakamlarımız ve ilgili kamu kurumlarımız tarafından takip edilmektedir. Evlerinde yemek yapamayacak derecede yaşlı ve hasta olan ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek servisine devam ediyoruz. Ayrıca kendi temizliklerini yapamayacak olan ihtiyaç sahibi büyüklerimize temizlik ve kişisel bakım konusunda da yardımcı olmak için gerekli hazırlıklar son aşamaya gelmiş durumdadır.

Amasya Merkez, Merzifon ve Gümüşhacıköy'de devam eden yurt inşaatlarında son aşamaya gelinmiştir. Kısa süre sonra bu yurt binalarının geçici kabulü yapılacak ve Büyük Amasya Oteli başta olmak üzere, çeşitli misafirhanelerde ağırladığımız kız öğrencilerimiz bu yurtlarımıza yerleştirilecektir.

İl Özel İdaremiz çalışma sezonu boyunca sathi asfalt kaplamada hedeflediği 183. 5 km'ye ulaşmış durumdadır. Ayrıca içme suyunda planlanan 64 projenin 40'ı tamamlanmış, 24'ünün yapım çalışmaları devem etmektedir. Yine sulama programımızda yer alan 40 projenin 34'ü bitmiş durumdadır.

Takip ettiğimiz diğer önemli konu ise coğrafi işaretlerdir. Bildiğiniz gibi 4 olan coğrafi işaret sayımızı geçtiğimiz aylarda 6 'ya çıkarmıştık. Bugün itibariyle Etli Çiçek Bamyası Yemeği ile Toyga Çorbasının coğrafi işaret tescil süreci olumlu olarak sonuçlanmıştır. Bu coğrafi işaretli ürünlerimiz için önümüzdeki haftalarda lansman yapacağız. Bunlarla birlikte Amasya 8 coğrafi işaretli ürüne sahip olacaktır. 22 ürün için coğrafi işaret süreci ise devam etmektedir.

Salgın sürecinde ise 2. doz aşılamada yakaladığımız başarıyı, 3. dozda da gösterebilmek için tüm birimlerimiz gerekli hazırlıkları yapmış durumdadır. Sağlık Bakanlığımızın belirlediği aşı takvimi çerçevesinde tüm vatandaşlarımızı 3. doz aşılarını yaptırmaya davet ediyorum.

Tarım alanında 2021 yılı için planlanan tüm projeler hayata geçirilmiştir. 2022 yılında üreticilerimizin azami şekilde faydalanacakları yeni projeleri hayata geçirmek için Tarım ve Orman Bakanlığımız ile koordineli şekilde çalışılmaktadır. "

Valimiz Mustafa Masatlı'nın konuşmasının ardından toplantıda, İlimizin sağlık, eğitim, tarım, sosyal hizmetler, sosyal yardımlaşma, genel bütçe yatırımları, İl Özel İdaresi yatırımları, KÖYDES programı ve Kaymakamlıklarımızca yürütülen diğer projelere ilişkin bilgilendirmeler yapılarak, görüş alışverişinde bulunuldu.

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