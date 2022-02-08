Valilik önünde boynuna bıçağı dayayan kadını polis ikna etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Valilik önünde boynuna bıçağı dayayan kadını polis ikna etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Valilik önünde boynuna bıçağı dayayan kadını polis ikna etti

Elazığ Valiliği önüne gelerek boynuna ekmek bıçağı dayayan kadın, polis ekipleri tarafından ikna edildi.

Elazığ Valiliği önüne gelerek boynuna ekmek bıçağı dayayan kadın, polis ekipleri tarafından ikna edildi.

Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kadın, valilik önüne gelerek eline aldığı bıçağı boynuna dayadı. Eviyle ilgili sorunu olduğu öğrenilen kadın, sorununun giderilmesini istedi. Boynuna dayadığı bıçak ile cadde ortasında bir süre polis ekipleriyle konuşan ve sorununu anlatmaya çalışan kadın, ardından ikna edildi.

Elindeki bıçağı bırakan kadın, daha sonra valilik içerisine alındı. - ELAZIĞ

Valilik önünde boynuna bıçağı dayayan kadını polis ikna etti

Valilik önünde boynuna bıçağı dayayan kadını polis ikna etti

Valilik önünde boynuna bıçağı dayayan kadını polis ikna etti

Valilik önünde boynuna bıçağı dayayan kadını polis ikna etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Elazığ Valiliği, Polis, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title