Validebağ Korusu'na sabah saatlerinde iş makineleri girdi, gönüllülerle görevliler arasında arbede yaşandı

İstanbul Anadolu Yakası'nın en büyük doğal yeşil alanlarından Validebağ Korusu'na bir kez daha iş makineleri girdi.

MOLOZ VE KUM DÖKTÜLER

Sabahın erken saatlerinde koruya gelen belediye çalışanları, bölgeye moloz ve kum döktü. Bölgedeki gönüllüler, iş makinelerinin koruya girdiğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Validebağ Korusu, 1999'da "doğal SİT alanı" olarak tescillendi. 2014'te iki yıllığına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) devredilen koruyla ilgili tartışmalar 2014'te başladı.

Üsküdar Belediyesi Meclisi Mart 2020'de, "olağanüstü" gündemle toplandı ve mülkiyeti Hazine'ye ait olan korunun 261 bin metrekarelik bölümünü bakım ve onarım gerekçesiyle Üsküdar Belediyesi'ne tahsis etti.

Bu gelişmeden yaklaşık bir yıl sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 24 Nisan'da Üsküdar'ı ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından Validebağ Korusu'nda Üsküdar Belediyesi'yle "Düzenleme ve Rehabilitasyon Projesi"ni hayata geçireceklerini duyurdu.

18 Haziran'da yaptığı konuşmada, 21 Haziran Pazartesi günü korudaki projenin başlayacağını açıklamasının ardından ise mahalle sakinleri koruda nöbet başlattı. 17,6 milyon liralık "Rehabilitasyon ve Düzenlenme İşi" ihalesi ile koruda 88 dönümlük alana saha çimi döşenmesi planlanıyordu.

VALİDEBAĞ KORUSU HAKKINDA

Altunizade, Koşuyolu ve Acıbadem mahalleleri arasında bulunan Validebağ Korusu, Türkiye'nin 485 kuş türünden 130'una ve 400'ü aşkın kelebek türünden 31'ine, İstanbul'daki 2000 tür otsu bitkinin 200'üne ev sahipliği yapıyor.

1. Derece Doğal Sit Alanı olan koruda, 101 tür ağaç, ağaççık ve çalı saptanmış. Bazıları anıt ağaç statüsünde.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri