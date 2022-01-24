Vali Yerlikaya'dan tüm İstanbullulara çağrı: Yasağa rağmen motokurye çalıştıran iş yerlerini ihbar edin

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, uygulanan yasağa rağmen motokurye çalıştıran iş yerlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasını talep etti. Yerlikaya, bu iş yerlerine cezai işlem uygulanacağını belirtti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooterların kullanılmayacağını duyurmuştu, Yerlikaya buna rağmen İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışına rağmen motokuryelerini çalıştıran işyerlerinin bildirilmesi noktasında uyardı.

"GÖRÜRSENİZ İHBAR EDİN"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Vali Yerlikaya, "Kıymetli İstanbullular, az sayıdaki işletme sadece motokuryelerin değil hemşerilerimizin de canını hiçe sayıyor. Yasağa rağmen motokurye çalıştıran iş yerlerini lütfen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirin; gereken cezai işlemleri uygulayalım" ifadelerine yer verdi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri