Vali Yerlikaya başkanlığında "Dinamik Denetim Modeli" toplantısı gerçekleştirildi
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Vali Yerlikaya başkanlığında "Dinamik Denetim Modeli" toplantısı gerçekleştirildi

05.03.2021 15:34 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:44

Vali Yerlikaya başkanlığında "Dinamik Denetim Modeli" toplantısı gerçekleştirildi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı, İlçe Belediye Başkanları, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile "Dinamik Denetim Modeli Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirdi.

Vali Yerlikaya başkanlığında "Dinamik Denetim Modeli" toplantısı gerçekleştirildi

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı, İlçe Belediye Başkanları, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile "Dinamik Denetim Modeli Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında, İstanbul Büyükşehir ve 39 İlçe Belediye Başkanları, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileriyle Dinamik Denetim Modeli Değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Vali Yerlikaya toplantıda yaptığı konuşmada "Şehrimizin mavi kategoriye ulaştırmak için hep birlikte çalışıyoruz" dedi.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hasdal Yerleşkesinde düzenlenen toplantıda Vali Yerlikaya sözlerine, "Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." diyerek başladı.

Hedef Mavi Kategori

Vali Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü: "Toplantımızın öncelikle İstanbul'umuza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Dünyanın 14. büyük kenti olan şehrimizde bir yıldır salgınla mücadele ediyoruz. Ülkemizde ve İstanbul'da güçlü bir sağlık sistemimiz var. Bu mücadeleyi; kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere meslek odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız ve tüm ekipler olarak hep birlikte verdik. Vermeye devam ediyoruz.

Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılan kabine toplantısı sonrasında alınan kararlar ile ülkemizde Kontrollü Normalleşme Dönemine geçtik. Bu yeni süreçte 'Dinamik Denetim Modeli' ile denetimlerimiz hayatın her alanında artarak devam ediyor. Başta yeme-içme yerleri, toplu ulaşım araçları, sosyal ve kültürel mekanlar olmak üzere bütün işletmelerimizi ziyaret ediyor, salgın önlemlerine riayet edilmesi için tavsiyelerde bulunuyoruz. Şehrimizi en düşük risk grubu olan mavi kategoriye ulaştırmak için hep birlikte çalışıyoruz. Uyum içinde, el ele vererek İstanbul'umuzun salgını yenmesi için çalışacağız. Turuncu kategori şehrimize yakışmıyor. Boğaz'ımız gibi İstanbul masmavi renge bürünmeli. İstanbul'da hedefimiz mavi kategori. Bu hedefimiz, işleri sıkı tutarak ve kurallara uyarak gerçekleşebilir."

Toplantıda; İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Halk Sağlığı Başkanı Dr. Abdullah Emre Güner, birer sunum gerçekleştirdi. Toplantı, Belediye Başkanları, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. Toplantıya; İstanbul Sanayiciler Odası, İstanbul Ticaret Odası, Deniz Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Borsası, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği, Mısır Çarşısı Derneği, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, Lokantacılar Esnaf Odası, Pazarcılar Odası, Birleşik Markalar Derneği, İstanbul Bilumum Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği, Perpa A ve B Blok, İstanbul Perakendeciler Derneği, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Türkiye Otelciler Birliği, İSTOÇ, Kapalıçarşı Yönetimi, Gıda Perakendeciler Derneği, İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası, Alışveriş Merkezi ve Yatırımcıları Derneği, İstanbul Otel Motel Kamping Pansiyoncu ve Benzerleri Esnaf Odası, İstanbul Kıraathaneci Kahveci ve İçkisiz Gazinocular Esnaf Odası, 15. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkan ve Temsilcileri katıldı.

Vali Yerlikaya başkanlığında 'Dinamik Denetim Modeli' toplantısı gerçekleştirildi
Vali Yerlikaya başkanlığında 'Dinamik Denetim Modeli' toplantısı gerçekleştirildi
Vali Yerlikaya başkanlığında 'Dinamik Denetim Modeli' toplantısı gerçekleştirildi
Vali Yerlikaya başkanlığında 'Dinamik Denetim Modeli' toplantısı gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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