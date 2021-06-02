Vali Yavuz, Alikahya Osb'yi Ziyaret Ederek İncelemelerde Bulundu
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Vali Yavuz, Alikahya Osb'yi Ziyaret Ederek İncelemelerde Bulundu

Vali Yavuz, Alikahya Osb'yi Ziyaret Ederek İncelemelerde Bulundu
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Seddar Yavuz, Alikahya Organize Sanayi Bölgesini ziyaret ederek, yönetim kurulundan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Seddar Yavuz, Alikahya Organize Sanayi Bölgesini ziyaret ederek, yönetim kurulundan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Seddar Yavuz, Alikahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez, Bölge Müdürü Nevzat Göçer ve OSB Yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez, Bölge Müdürü Nevzat Göçer ve OSB Yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen, bir süre sohbet eden Vali Yavuz'a çalışmalar hakkında brifing sunumunda bulunuldu.

Alikahya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Türeller Makina San. ve Ticaret Limited Şirketi ile Yıldız Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini ziyaret eden Vali Seddar Yavuz, üretim ve ihracata yönelik çalışmaları yerinde inceleyerek Firma yetkililerden bilgi aldı.

İstihdama, üretime ve ihracata yönelik sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür eden Vali Yavuz, fabrikada iş başı yapan işçilerle bir süre sohbet ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Vali Yavuz İzmit Ziraat Odasını Ziyaret Etti

Alikahya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ziyaretlerinin ardından İzmit Ziraat Odasını da ziyaret eden Vali Seddar Yavuz, Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Karaaslan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

İzmit Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Karaaslan'dan çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Yavuz, oda yönetimine çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaynak: Habermetre

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