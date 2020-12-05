Vali ve Milletvekilleri yapımı tamamlanan kavşakları inceledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Vali ve Milletvekilleri yapımı tamamlanan kavşakları inceledi

05.12.2020 16:31 | Son Güncelleme: 05.12.2020 16:36
Vali ve Milletvekilleri yapımı tamamlanan kavşakları inceledi

Karabük Valisi Fuat Gürel beraberinde AK Parti Milletvekilleri ve il başkanı ile birlikte yapımı tamamlanan kavşak ve yollarda incelemelerde bulundu.

Karabük Valisi Fuat Gürel beraberinde AK Parti Milletvekilleri ve il başkanı ile birlikte yapımı tamamlanan kavşak ve yollarda incelemelerde bulundu.

Vali Gürel, beraberinde AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş'in yanı sıra Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı ile Karayolları yetkileri ile birlikte yapımları tamamlanan kavşak ve yollarda incelemelerde bulundu.

Vali Gürel ve beraberindeki heyet ilk olarak Karabük - Safranbolu - Kastamonu kavşağında incelemelerde bulunarak, daha önce bir kısmı hizmete açılan köprülü kavşakta, Karabük'ten Safranbolu'ya dönüşün yapılacağı alt geçidin ise pazartesi gününden itibaren hizmete açılacağını müjdeledi. Heyet daha sonra Safranbolu kirkille mevkiinde Aşağıçiftlik yolunda inceleme yaptıktan sonra, Kirkille mevkiinde tamamlan köprü kavşakta incelemelerde bulundu. Kirkille TOKİ konutlarının bulunduğu bölgeye yeni yol açılması konusunda taleplerin olduğunu belirten heyet, Safranbolu Belediyesi ve karayolunun ortak bir çalışması ile yeni imar yolu açılması konusunda çalışma yapılması talebinde bulundu.

Vali Gürel ve beraberindekiler daha sonra yapımı tamamlanan Yukarı çiftlik - Yukarı Dana köyü arasındaki bağlantı yolarını inceledi. - KARABÜK

Vali ve Milletvekilleri yapımı tamamlanan kavşakları inceledi
Vali ve Milletvekilleri yapımı tamamlanan kavşakları inceledi
Vali ve Milletvekilleri yapımı tamamlanan kavşakları inceledi
Vali ve Milletvekilleri yapımı tamamlanan kavşakları inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Elazığ protokolü biten ve yapımı süren spor tesislerini inceledi
Elazığ protokolü biten ve yapımı süren spor tesislerini inceledi
Yapımı tamamlanan su depolarına test
Yapımı tamamlanan su depolarına test
Kaymakam Kanyılmaz, yol yapım çalışmalarını inceledi
Kaymakam Kanyılmaz, yol yapım çalışmalarını inceledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır Adil Karaismailoğlu
Magazin Cansu Dere Başak Dizer Demet Akalın Caner Cindoruk
Spor Samatta Burak Yılmaz Sergen Yalçın Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Ateş Aralık Otomobil Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vali ve Milletvekilleri yapımı tamamlanan kavşakları inceledi - Karabük
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 16:41:59. #1.15#
title