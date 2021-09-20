Vali ve kanaat önderleri devreye girdi, kan davası başlamadan barıştırıldılar

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde Eraslan ve Büyüksu aileleri çıkan kavgada Sinan Eraslan hayatını kaybetti. Kan davasının başlamaması için bir yıldır süren görüşmeler sonuç verdi. İki aile, Hakkari Valisi İdris Akbıyık ile kanat önderlerinin araya girmesiyle ve bin kişinin katıldığı törenle barıştı.

Esendere beldesinde 1 yıl önce yolcu taşımacılığı nedeniyle Ersalan ile Büyüksu aileleri arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Sinan Eraslan hayatını kaybetti. Kavganın ardından aileler arasında kan davasının yaşanmaması ve barışın sağlanması için bir yıldır süren görüşmeler olumlu sonuç verdi. Hakkari Valisi Akbıyık ile kanat önderlerinin de devreye girmesiyle iki aile, kan davası başlamadan barışmış oldu.

Barışa her zaman özlem duyduklarını söyleyen AK Parti Hakkari İl Başkanı Mütalip Özbek ise "Bir insanın dili, dini, kimliği, tabiiyeti, siyaseti ne olursa olsun hepimiz kardeşiz. Bizler birbirimizi kucaklamalıyız. Bundan sonraki bütün kırgınlıklarımızı el ele vererek çözebiliriz" diye konuştu. İş insanı ve kanaat önderi Teoman Zeydan da iki aile arasındaki görüşmelerin yaklaşık 1 yıldır sürdüğünü belirterek "Görüşmelerin sonucunda aileler de büyük bir erdemlilik gösterip barış yemeğine oturdu. İlçemizde ve bölgemizde halen devam eden kan davaları da bulunuyor. Bunların da bir an önce barışla sonuçlanmasını ve herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini umut ediyoruz" dedi.