Vali ve büyükşehir başkanvekili Yaman, birimleri ziyaret etti

03.09.2019 12:43

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, birimleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Büyükşehir Belediyesi'nin kurmuş olduğu birimlerde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Yaman, Sosyal İşleri Daire Başkanlığı'na bağlanarak yeniden çalışmalarına başlayan Mardinmasa birimini ziyaret ederek mekanda incelemelerde bulundu. Yaman, Mardinmasa'nın devam eden ve yeni projeleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek gençlerle bir araya gelen Yaman, Gençlik Merkezi'nin gençlere yönelik yeni projeleri hakkında bilgi aldı. Gençler, çalışanlar ve yetkililerle toplu fotoğraf çektirdi.



Yaman, son olarak Bilgi Kültür ve Tanıtım Merkezi, Amber Satış Mağazası, Kültür Kafe' ve Kültür Turizm Daire Başkanlığı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Yaman, kendileriyle fotoğraf çekti. - MARDİN

Kaynak: İHA