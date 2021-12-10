Vali Ünlü, Kadın Girişimcilere Sertifika Verdi

GİRESUN (Habermetre) - Vali Enver Ünlü, Giresun'da 6- 10 Aralık tarihleri arasında "Kadın Girişimciliğinde ve Kooperatifçiliğinde Yol Haritaları" başlığıyla düzenlenen eğitimin sertifika törenine katıldı.

Eğitim programı, Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Proje ve Eğitim Koordinatörü/Eğitim Uzmanı Cüneyt Örkmez tarafından tasarlandı.

Konrad Adenauer Stiftung Vakfı ile Ortakbahçe Kadın Kooperatifi işbirliği ile 6-10 Aralık 2021 tarihleri arasında Giresun La Quinta by Wyndham Hotel'de gerçekleştirilen "Kadın Girişimciliğinde ve Kooperatifçiliğinde Yol Haritaları" konulu eğitim TOSYÖV Proje ve Eğitim Koordinatörü/Eğitim Uzmanı Cüneyt Örkmez tarafından bizzat verildi.

Eğitime, Giresun'da faaliyet gösteren 9 kadın kooperatifi başkan ve kurucu üyeleri ile yine Giresun'da faaliyet gösteren kadın girişimciler katıldı.

Düzenlenen eğitim sonrası katılımcılara "Katılım Sertifikası" 10 Aralık Cuma günü Giresun La Quinta by Wyndham Hotel'de Vali Enver Ünlü'nün de katılımıyla dağıtıldı.

Eğitimle; Giresun'da giris¸imcilik ya da kooperatif giris¸imciligˆi yolu ile kadınların yerel ekonomik faaliyetlere katılımını sagˆlamak, ticariles¸ebilir u¨ru¨n ve hizmetler ic¸in bir arada ve is¸ birligˆinde yenilikc¸i yaratıcı du¨s¸u¨ncelerini harekete gec¸irmek, kendilerine sagˆlanacak destekler ve devlet yardımları konusunda bilgilendirmek, rekabet gu¨cu¨ yu¨ksek su¨rdu¨ru¨lebilir ve inovatif yerel is¸letmeler, kooperatifler kurmalarına yardımcı olmak, bas¸arı kriterlerini o¨zu¨msemelerini sagˆlamak, bo¨lgenin cogˆrafi, ku¨ltu¨rel ve dogˆal zenginliklerinin kadın emegˆi ile ekonomik ve ticari olarak degˆerlendirilmesini, yeni is¸ alanları yaratılmasına katkı sagˆlamak

Kurulmus¸ ve kooperatfiler ic¸in ise bas¸arılı su¨rdu¨ru¨lebilir is¸ modelleri gelis¸tirmek, kadınların sosyal ve ekonomik giris¸imlerde daha aktif katılımını sagˆlamak amaçlanıyor.

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