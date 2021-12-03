Vali Ünlü "Engellilik, Sosyal Hayatı Engelleyen Bir Kusur Değil"

GİRESUN (Habermetre) - Vali Enver Ünlü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Giresun Atatürk Meydanı'nda düzenlenen programa ve Safi Holding tarafından düzenlenen tekerlekli sandalye dağıtım törenine katıldı.

Giresun Atatürk Meydanı'nda Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün koordinasyonunda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen program, Engelli dernekleri adına yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan tek bir çelengin 3 Aralık Cuma günü saat 10. 30'da Atatürk Anıtına sunum töreni ile başladı.

Atatürk Meydanı'ndaki tören; Saygı Duruşu, Belediye Bandosu eşliğinde Müzik Öğretmeni Nurcihan Çötem yönetiminde, Halk Eğitim Merkezi İşaret Dili Usta Öğreticisi Arzu Eren'in işaret dili eşliğinde İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayıp, düzenlenen gösterilerle devam etti.

Programda; Giresun Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nde kalan engelli bireylerin mehter takımı gösterisi, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Halk oyunları ekibi tarafından Halk oyunları gösterisi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından müzik etkinliği, Özel Eğitim Ortaokulu 7-A sınıfı öğrencisi Yağmur Gürsoy, 7-B sınıfı öğrencisi Yaren Gürsoy ve Özel Eğitim Meslek Okulu 10-A sınıfı öğrencisi Hilal Şenyurt tarafından şiir dinletisi gerçekleştirildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla devam eden programda Vali Enver Ünlü de bir konuşma yaptı.

VALİ ÜNLÜ "'İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN' MEFKÜRESİNİN TEMSİLCİLERİYİZ"

"Sevginin engel tanımayacağı inancını bizlere kazandıran çok kıymetli engelli kardeşlerimiz" diyerek konuşmasına başlayan Vali Ünlü, katılımcıları selamladıktan sonra : "Bizler; hem insanı yeryüzündeki en değerli varlık olarak gören bir anlayışın, hem de 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' fikrini medeniyet mefküresinin ana teması yapmış bir mirasın temsilcileriyiz.

Başımıza gelecek bir kazadan sakınmak, olacaklara şimdiden önlem almak imkan dahilinde. Ancak hepimiz; doğuştan ya da kaza veya uzun süren bir hastalık sonucunda oluşan bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yeteneklerin kaybıyla sonuçlanan bir engel durumunun da adaylarıyız.

SEVGİ ENGEL TANIMAZ

Ama biliyoruz ki mutluluk engel tanımaz, kardeşlik engel tanımaz, tebessümler engel tanımaz, gözlerin içine bakmak engel tanımaz, sevgi engel tanımaz, kalpler engel tanımaz ve umut engel tanımaz.

Yaşamı paylaşıp, birbirimize destek olduğumuz, farklılıkları güzellikler olarak gördüğümüz sürece aşamayacağımız hiçbir zorluk ve engel yok.

Engellilik konusu, yalnızca engelli bireyleri ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren önemli bir husus.

Engellilik, sosyal hayatı engelleyen bir kusur değil, desteklenmesi gereken bir durum olarak kabul edilmeli ve her fırsatta özel gereksinimli vatandaşlarımızı kucaklayarak, bizler için ne kadar değerli ve önemli olduklarını hissettirmeliyiz.

Zira bütün insanları, bütün insanlığı kucaklamayan, insanlığa aynı gözle bakmayan hiçbir anlayış vicdani olamaz. Evet, insan için olmayan, insanı merkeze almayan hiçbir konu dünyaya refah, huzur ve adalet getirmez. Zenginin yoksulu, beyazın siyahı, uzunun kısayı, sağlıklının hastayı dışladığı, ötelediği bir ortamda ne eşitlik, ne de adalet tesis edilebilir.

Bizler bu bilinçle yüce Devletimizin şefkat şemsiyesi dışında tek bir vatandaşımızın dahi kalmaması adına özel bir gayret göstermeye çalıştık, çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz.

ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZA YÖNELİK SEÇKİN HİZMETLER VERİLİYOR

İlimizde ruhsal 3 özel bakım merkezi, zihinsel 1 özel bakım merkezi olmak üzere toplamda 4 özel bakım merkezi bulunuyor. Bakım Merkezlerinde 2021 yılında toplam 308 engelli vatandaşımıza hizmet verildi. Sadece 2021 yılında 3 bin 762 aileye engelli evde bakım ödemesi yapıldı. Bu önemli bir rakam.

Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze bağlı Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü, Keşap Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürlüğü tarafından engelli vatandaşlarımıza yönelik seçkin hizmetler veriliyor. Engelli vatandaşlarımız için yıl içinde moral amaçlı olarak kahvaltı, piknik, il içi ve il dışı turistik merkezlerin ziyareti ve sinema gösterimi gibi sosyal aktiviteler düzenledik.

Ayrıca boyama, takı tasarlama, beden eğitimi, okuma yazma, el becerisi, spor ve sanatsal etkinlikler, hafıza güçlendirici oyunlar ve hobi bahçesi düzenleme gibi kurs ve faaliyetleri yapmak da nasip oldu.

Tabii her şeyden önce vatandaşlarımızın sağlığı birinci derecede önceliğimiz, koronavirüs salgınının da etkinliklerimizi sınırlı tutmamıza etkisi oldu ama İnşallah ilerleyen süreçte çok daha güzel faaliyetleri hayata geçireceğiz.

YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALAR 'HERKES İÇİN' ERİŞİLEBİLİR OLMALI

Tüm vatandaşlarımızın hakkını adil bir biçimde gözetmek ve kurumlarımızın, düzenlediğimiz faaliyetlerin, yaptığımız çalışmaların 'herkes için' erişilebilir ve istifade edilebilir olmasını sağlamak adına da büyük hassasiyet gösteriyoruz.

Bizler, fırsat verildiğinde sanattan spora, bilimden çalışma hayatına kadar nice alanlarda üstün başarılar gösteren engelli kardeşlerimize destek olmaya, sorunlarına çözüm üretmeye gayret edeceğiz.

Nice insanlar vardır ki gönülden görür, yürekten işitir, kalbiyle sarılır, sevgiyle yürür… 'En büyük engel, engellenmektir. ' düsturuyla engelli kardeşlerimizin her alanda sergiledikleri başarıların önümüzdeki dönemde artarak devam etmesini diliyorum.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Milletçe engellilik konusunda sorumlu, bilinçli ve duyarlı davranışlarımızı artırarak devam ettirmemiz gerektiğinin altını çizmek istiyorum.

HAYIRSEVER İŞ İNSANINDAN 94 TEKERLEKLİ SANDALYE BAĞIŞI

Birazdan değerli hayırseverimiz Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Safi Beyefendi'nin destekleriyle temin edilen 9'ü akülü olmak üzere 94 tekerlekli sandalyenin; 30 tanesinin dağıtımını burada yapacağız. Diğer sandalyelerde ilçelerimizde dağıtılacak. Ben Hayırseverimize, Cengiz Beye yürekten teşekkür ediyor ve bu örnek davranışların artarak devam etmesini diliyorum. Allah kendisinden razı olsun.

Mevlana ne diyor; 'Bir mum diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez. ' Biz inanıyoruz ki gönülden yapılan her yardım, her iyilik bu ışığı daha da parlatır, daha da artırır.

Bu vesileyle engelsiz bir gelecek için mücadele eden tüm vatandaşlarımızın, önündeki engelleri azimle, inançla aşan tüm engelli kardeşlerimizin ve çok kıymetli ailelerinin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü içtenlikle kutluyor; sağlıklı, mutlu ve huzur dolu yarınlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İL MERKEZİNDE 30, İLÇELERDE 64 TEKERLEKLİ SANDALYE DAĞITILDI

Protokol konuşmalarının ardından, Giresun İl Merkezinde yaşayan 30 engelli bireye tekerlekli sandalye dağıtıldı. 64 tekerlekli sandalye de engelli bireylere dağıtılmak üzere ilçelere gönderildi.

Etkinliğe; Vali Enver Ünlü, Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Giresun Belediye Başkanı Av. Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Bağışçı İş İnsanı Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Safi, AK Parti İl Başkanı Kenan Tatlı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fethi Elmas, il protokolü, engelli vatandaşlarımız ve aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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