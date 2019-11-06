Vali Toprak: "Konya birçok konuda zirvede"

06.11.2019 13:50 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:55

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya'nın bir çok konuda zirvede olduğunu belirterek, başkentlik unvanı çok olan bir yerde görev yapmanın memnuniyetini yaşadığını söyledi.



Vali Toprak, Konya'da göreve başlamasının birinci yıl dönümünde Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen "Basın Buluşmaları" programında basın mensupları ile bir araya geldi. Basının görevini kamuoyu adına yaptığı için eleştiri olsun, beğeni olsun büyük bir dikkatle izlediklerini belirten Vali Toprak, "O manada gerçekten Konya'da güçlü bir basına sahip olmamızdan mutluluk duyuyorum ve bu bana güç veriyor. Bunu kuvvetim olarak görüyorum" dedi. Konya'da görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Toprak, "Konya'nın başkentlik olabilecek pek çok unsuru var. Selçuklu'nun başkenti, hoşgörünün, sevginin başkenti, tarımın başkenti, turizmin yakın gelecekte başkent adaylarından birisi... O manada baktığımız zaman başkentlik unvanı çok olan bir yere gelmişiz Allah'a şükür. Burada dikkatimizi çeken, bir yerde birlik bütünlüğün olması gerekiyor. Biz çözümü koyup çözümü de derhal yerine getireceğiz, bizim anlayışımız budur. Bunun tabii karşılığını da görüyoruz. İdari kadrolar, mahalli idareler, adliyesi, askeriyesi, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, bölge müdürlükleri, il müdürlüklerimiz hizmetin tamamlanması ve vatandaşlarımızın işlerinin bir an önce çözülmesine odaklı çalışıyor. Yine milletvekillerimiz işlerin çözülmesi noktasında Ankara'da bizi rahatlatıyorlar" ifadelerini kullandı.



Konya'nın bir çok konuda zirvede olduğunu ifade eden Vali Toprak, "Konya sanayisi birçok konuda çok önde. Tarımda lider durumdayız. Turizmde Çatalhöyük, Selçuklu eserleri ve diğer ziyaret edilecek noktalarımızla yakın zamanda daha iyi yerlerde olacağımıza inanıyorum. Çevre yolunda çalışmalar devam ediyor. Metro ile ilgili imzalar atıldı, 3-4 seneye inşallah tamamlanacak. Şehir Hastanesinde çalışmalar sürüyor ve yakından takip ediliyor. Silah ve savunma sanayi ile ilgili yatırımlar var. Konya-Karaman ve Mersin'e kadar devam edecek Hızlı Tren Hattı, lojistik merkezde çalışmalar sürüyor" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA