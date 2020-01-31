Vali Su: "Geçen yıl yaklaşık 550 bin ziyaretçiye ulaştık. Bu yıl hedefimiz 1 milyon olsun"

31.01.2020 13:26 | Son Güncelleme: 31.01.2020 13:32

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Narenciye Festivalinin Mersin'in en büyük etkinliği olduğunu belirterek, bu yılki hazırlıklara başladıklarını söyledi. Su, "Narenciye, bizim il markamız. Geçen yıl yaklaşık 550 bin ziyaretçiye ulaştık. Bu yıl hedefimiz 1 milyon olsun" dedi.



Mersin'de 1-3 Kasım 2019 tarihleri arasında 7'incisi düzenlenen Uluslararası Mersin Narenciye Festivalinin kapanış toplantısı, Mersin Ticaret Borsasında düzenlendi. Toplantıya Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış, merkez ilçe belediye başkanları, rektörler, oda başkanları, STK temsilcileri ile Uluslararası Mersin Narenciye Festivali İcra Komitesi Başkanı Abdullah Özdemir ve festival üst kurul üyeleri katıldı.



"Mersin'in narenciye kenti olduğu gerçeğini ortaya koyduk"



Toplantının açış konuşmasını Festival İcra Komitesi Başkanı ve Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir yaptı. 7'ncisini geride bıraktıkları festivalin bu yılki hazırlıklarına şimdiden başladıklarını söyleyen Özdemir, kazasız ve belasız bir festivali geride bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. 2010 yılında bu yolculuğa çıkarken 5 ana hedef koyduklarını kaydeden Özdemir, ilk hedeflerinin Mersin'in bir narenciye kenti olduğu gerçeğini ortaya koymak olduğunu, festivalle sektörel raporlardan internet arama motorları sonuçlarına kadar bu algıyı fazlasıyla güçlendirdiklerini ifade etti. Özdemir, festivalin, bu yıl Kasım ayında Mersin'de yapılacak olacak Uluslararası Turunçgil Kongresinin kente kazandırılmasına katkı sağladığını da vurguladı.



"Sosyal medya ve fenomenler vasıtasıyla 7 milyonu aşkın kişiyi festivalimizden haberdar ettik"



İkinci hedeflerinin, festivalin Mersin'in tanıtımına katkı sağlaması olduğunu dile getiren Özdemir, bu konudaki verileri paylaştı. Uluslararası haberler içerisinde 93 milyon takipçisi olan China Global Television Network, 74 milyon takipçisi olan People's Daily ve dünyanın en önemli yayın organlarından biri olan The Times'a haber olduklarını belirten Özdemir, "Bunlara 5 kuruş para ödemedik. Ayrıca, 25 ülkeden gelen yabancı grupların ülkeleri de festivalimizi haber yaptı. Ulusal ölçekte yayın yapan 60 televizyonda yer aldık. Türkiye'deki bin 500 dolayında internet haber sitesinde kendimizi gösterdik. Reklam bannerlerimiz ulusal ölçekte 3 milyon 400 bin kişiye ulaştı. Sosyal medya hesaplarımız ve fenomenler vasıtasıyla yürüttüğümüz tanıtım çalışmaları ile 7 milyonu aşkın kişiyi festivalimizden haberdar ettik" diye konuştu.



"Kentimizin simgesi olan narenciye etrafında kenetlenerek, tek vücut olabileceğimizi herkese gösterdik"



Mersin'in sahip olduğu tüm değerlerin yansıtılmasını içeren üçüncü hedeflerini de gerçekleştirdikleri bilgisini veren Özdemir, "Dördüncü hedefimiz, tüm ziyaretçilerimize keyifli zaman geçirecekleri bir şenlik ortamı sunmaktı. Bugüne kadar en yüksek seviyeye ulaştığımız, resmi rakamlarla yaklaşık 550 bin ziyaretçi sayımız, bunun en güzel göstergesidir. Kentimizin tüm dinamiklerinin el ele vererek, Mersin için birik ve beraberliğimizi kuvvetlendirmesi ise 5'inci hedefimizdi. Valiliğimiz himayesinde 27 kurum bir bütün olduk, tüm Mersinliler ile bütünleştik ve kentimizin simgesi olan narenciye etrafında kenetlenerek, tek vücut olabileceğimizi herkese gösterdik. Mersin Narenciye Festivali, artık Mersin mozaiğini ayakta tutan en önemli birleştirici unsurlardan birisi olmuştur" ifadelerini kullandı.



Festivale katkı sunan herkese teşekkür eden Özdemir, "Önümüzdeki dönem için önceliğimiz, mevcut hedeflerimizi gerçekleştirme derecemizi daha da kuvvetlendirmek; yeni hedeflerle festivalimizin çıtasını çok daha yukarılara taşımaktır" şeklinde konuştu.



Festivalin gelir gider tablosunu da ayrıntılarıyla anlatan Özdemir, 7. Uluslararası Mersin Narenciye Festivalinin toplam bütçesinin 2 milyon 648 bin 847 TL olduğu bilgisini verdi.



"Mersin narenciyenin başkentidir"



Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış da Mersin Uluslararası Narenciye Festivalinin, kentin bilinirliği, ulusal ve uluslararası arenada tanıtımı açısından oldukça önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Mersin'in, narenciye üretiminde dünyada 7'nci, Avrupa'da 2'nci sırada yer aldığına dikkat çeken Kış, "Ülkemizin 2019 yılındaki narenciye ihracatı 1,6 milyon tona ulaşmıştır. Bunun yüzde 39 oranındaki 634 bin tonunu sağlayan güzel kentimiz, bu alanda liderlik bayrağını da gururla taşımaktadır. Ülkemiz geçen yıl narenciye ihracatından 750 milyon dolar gelir elde etmiştir ve bu gelirin yüzde 42'lik bölümü, yani 320 milyon doları Mersin'e aittir. Rakamlar da göstermektedir ki, Mersin narenciyenin başkentidir" dedi.



Kent ekonomisinde bu derece önemli bir paya sahip olan narenciyenin, Mersin'in marka bilinirliğine yönelik çalışmalarda da önemli bir yere sahip olması gerektiğine işaret eden Kış, şöyle devam etti: "Kentimize ve bölgemize bu kadar katkı sağlayan narenciyeyi ihmal edemeyiz. Bunu da ancak etkili iletişim çalışmaları ve büyük organizasyonlarla gerçekleştirebiliriz. Mersin Uluslararası Narenciye Festivali, bu markalaşma çalışmalarının en önemli örneklerinden birini oluşturmaktadır."



"Narenciye bizim il markamız"



Vali Ali İhsan Su ise geçen yıl kasım ayında Mersin'in ekonomi, tanıtımı ve değerlerinin sergilenmesi için Narenciye Festivalini herkesin desteğiyle gerçekleştirdiklerini söyledi. Festivalin, Mersin'in en büyük etkinliği olduğunu vurgulayan Su, narenciyenin Mersin için çok önemli olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:



"Türkiye'nin toplam narenciye üretimi yaklaşık 5 milyon ton. Bunun 1,2 milyon tonunu tek başına Mersin üretiyor. O yüzden 'Biz narenciye kentiyiz' diyoruz. Ayrıca, yapılan ihracatın yüzde 39'u bizim ilimizden gerçekleşiyor. O yüzden narenciye bizim il markamız."



"Geçen yıl yaklaşık 550 bin ziyaretçiye ulaştık. Bu yıl hedefimiz 1 milyon olsun"



Festivali 2018 yılında yeniden canlandırdıklarını belirten Su, o yıl festivali yaklaşık 300 bin kişinin gezdiğini, 2019'da ise ziyaretçi sayısının yaklaşık 550 bine ulaştığına dikkat çekerek, "İnşallah bu yıl hedefimiz 1 milyon olsun. Festivalimiz, internette, haberlerde, sosyal medyada da önemli bir karşılık buldu. Biz belki trilyonlar harcasak ilimizin tanıtımını bu kadar gerçekleştiremezdik. Türkiye'nin en ünlü instagram fenomenlerini davet ettik. Bunların 1 milyon-500 bin takipçisi var. Mersin'in her yerini gezdiler ve hesaplarında paylaştılar. Toplam takipçi sayıları 10 milyonun üzerinde. İlimizin tanıtımını bu festival sayesinde gerçekleştirdik. İnanıyorum ki, daha iyilerini yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Bu yıl Narenciye Festivalini, Uluslararası Turunçgil Kongresi ile birlikte gerçekleştirecekleri bilgisini veren Su, kasım ayında yapacakları iki etkinliğin daha büyük bir sinerji oluşturacağını söyledi. Bu yıl yapılacak festival için görüşmelere ve sözler almaya başladıklarını da kaydeden Su, herkesten fikir bazında katkılarını beklediklerini ifade etti.



Konuşmaların ardından festival kapsamında gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. - MERSİN

Kaynak: İHA