Vali Salih Ayhan ve Öğrencilerden Divriği Gezisi

Sivas Valiliği himayelerinde gerçekleştirilen proje ile Vali Salih Ayhan ve beraberindeki 120 öğrenci RAYBÜS ile Divriği ilçesine giderek, ilçeyi yakından tanıma fırsatı buldu.

Sivas Valiliği himayelerinde gerçekleştirilen proje ile Vali Salih Ayhan ve beraberindeki 120 öğrenci RAYBÜS ile Divriği ilçesine giderek, ilçeyi yakından tanıma fırsatı buldu.

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında Sivas'ta akademik başarısı yüksek, kitap okumaya gönül vermiş lise öğrencilerine yönelik "Kitapların Gölgesinde Kadim Tarihe Yolculuk" gezi etkinliği düzenlendi. Sivas Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, RAYBÜS ile gerçekleştirilen Divriği gezisine katıldı. Öğrencilere Sivas Valisi Salih Ayhan ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Dursun Yıldırım da eşlik etti.

Yaklaşık 2 saat 45 saat süren yolculuk esnasında Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri mini bir müzik dinletisi gerçekleştirdi. Yolculuk süresince öğrenciler, Yunus Emre ve Türkçe Yılı dolayısıyla belirlenen kitapları okuyarak, birbirleri ile bilgi paylaşımında bulundu.

Vali Salih Ayhan ve beraberindeki öğrenciler, Divriği gezisi kapsamında ilk olarak ilçeye cazibe katan Cam Seyir Terasını gezdi. Burada öğrencilerle birlikte bol bol fotoğraf da çektiren Vali Ayhan, "Öğrencilerimize kültürel geziler düzenleyerek ilçelerimizi tanıtıyoruz. " dedi. Öğrenciler daha sonra Divriği Ulu Camii ve Hüma Hatun Sokak ile Divriği'nin tarihi ve turistik yerlerini de gezerek yakından tanıma fırsatı buldu.

Kitapların Gölgesinde Kadim Tarihe Yolculuk

Program kapsamında Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Akkaya da öğrencilerle bir araya geldi. Valimiz Salih Ayhan'ın da katıldığı programda Akkaya, Yunus Emre ve Türkçe Yılı dolayısıyla öğrencilere Yunus Emre'den şiirler okudu ve Gelin Tanış Olalım isimli kitabı değerlendirdi.

"Kitapların Gölgesinde Kadim Tarihe Yolculuk" etkinlikleri kapsamında öğrenciler için 3 sefer daha düzenlenecek. Etkinliklere her bir sefer için 102 öğrenci katılacak. Katılımcı sayısı Covid-19 tedbirleri ve Sivas Kongresi'nin 102. Yılı olması dolayısıyla belirlendi. Etkinliklerde öğrencilere 18 öğretmen de eşlik ediyor. Öğrenciler etkinlik kapsamında Divriği Ulu Camii başta olmak üzere ilçenin tarihi ve turistik alanlarını gezerek yakından tanıma fırsatı bulacak.

Divriği gezisinde Vali Ayhan'a, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, Divriği Kaymakamı Mehmet Bek, İlçe Belediye Başkanı Hakan Gök ve ilçe protokolü de eşlik etti.

Kaynak: Habermetre